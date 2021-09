Un annullo filatelico per il gemellaggio tra Boves e Schondorf am Ammersee in Baviera

Domenica 19 settembre Poste Italiane partecipa con un annullo filatelico alla Cerimonia per il Gemellaggio 2021 tra le città di Boves e di Schondorf am Ammersee in Baviera.

I sindaci dei due comuni hanno firmato il gemellaggio sabato 24 luglio nella suggestiva cornice del lago Ammersee ed ora si incontrano a Boves per celebrre l’evento con la comunità bovesana.

La celebrazione civile è in ricordo dei fatti del 1943 che segnarono profondamente la città di Boves e per rendere onore ai caduti. Nella cittadina tedesca di Schondorf am Ammersee è sepolto il gerarca nazista Piper che diede l’ordine di distruggere Boves.

Per l’occasione dalle ore 9.00 alle ore 12.30 sarà allestito uno spazio filatelico temporaneo presso il Sacrario ai Caduti di Piazza Italia in Boves, dove sarà possibile ottenere l’annullo dedicato all’iniziativa sulle speciali cartoline stampate per l’occasione, raffiguranti le immagini e gli stemmi delle due città. L’annullo, nel formato tondo, riproduce anch’esso al centro gli stemmi delle città e la descrizione dell’evento.

Presso lo spazio filatelico si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, francobolli a tema, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere).

Il timbro figurato relativo all’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Cuneo Centro in Via Bonelli 6, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì 20 settembre e per i centoventi giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma ed entrare a far parte della collezione storico postale.