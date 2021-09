In 200 alla manifestazione free vax-no green pass a Saluzzo

Ancora una manifestazione nella giornata di ieri, sabato 19 settembre organizzata dal coordinamento provinciale free vax-no green pass.



Sotto l'ala di ferro in piazza Cavour si sono radunate circa 200 persone per manifestare la propria contrarietà alle nuove misure coercitive che colpiscono indiscriminatamente tutte le categorie di lavoratori.



"Siamo l’unica Nazione al mondo - ha dichiarato Giuseppe Lauria, consigliere del comune di Cuneo - in cui viene imposto il green pass per poter lavorare, è cosa di una gravità inaudita."

"La piazza - scrive nella nota il coordinamento - ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà ai medici e personale sanitario che in questi giorni vengono sospesi, passati nel giro di poco tempo dal rango di eroi a quello di appestati."



Alessandro Balocco ha voluto ricordare la vicenda del medico monregalese Sergio Brancatello "perseguitato per la sola colpa di avere svolto il suo ruolo di medico fedele al giuramento prestato".

Mentre Valter Tortone rappresentante delle partite iva ha manifestato le sofferenze di autonomi e professionisti in questa delicata situazione.

Ha concluso la serata padre Gabriele.

Le prossime manifestazioni si terranno lunedì 27 settembre a Cuneo alle ore 14 in via Mameli, sotto la sede dell’Omceo, manifestazione in solidarietà del dottor Brancatello

Sempre a Cuneo giovedi 30 settembre alle ore 18 nuovo presidio in piazza Virginio. Dal titolo “Sapere è potere” interverrà lo scrittore Paolo Borgognone, l'avvocato Maurizio Giordano, il dottor Antonio Scalabrino, Barbara Squillace e Serena Tagliaferri.