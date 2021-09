Serata di apertura per il Lions Club Mondovì Monregalese

Serata di apertura dell’anno sociale 2021/2022 per il Lions Club Mondovì Monregalese, nella quale il presidente Sergio Zavattero ha evidenziato: “Dopo due anni sociali fortemente influenzati dalla pandemia, questo incontro vuole essere l'inizio di un ritorno alla normalità. Il programma sarà basato in particolare sull’attuazione del nostro motto, We Serve.” Ha quindi illustrato le sue proposte di mandato, dopo aver sottolineato che il principio essere a servizio della comunità sarà basato su una particolare attenzione alla cultura, al sostegno a coloro che hanno diverse abilità, allo sviluppo delle conoscenze e competenze grazie a relatori che tratteranno queste tematiche .

Presenti al meeting il presidente di zona Claudio Garelli , che ha illustrato il principio di collaborazione dei 7 Club di questa area territoriale, e per i giovani Leo la presidente Distrettuale Beatrice Usseglio e la presidente del Leo Club Mondovì Monregalese Maddalena Fia.

Con questa serata hanno iniziato il loro mandato la cerimoniera Valentina Renda e il segretario Federico Bianchini e il riconfermato Tesoriere Davide Alciati ha illustrato il bilancio del club.