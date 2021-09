Rubano il 'Ducato' del comune di Busca e si schiantano sul ponte, poi abbandonano il mezzo

Un furgone Ducato di proprietà del comune di Busca è stato rubato da una o più persone nella notte di oggi, domenica 19 settembre, probabilmente da via Pes di Villamarina dove sono presenti le autorimesse comunali.

La corsa dei (o del) malvivente non è andata lontano. Il mezzo si è schiantato sul ponte di Busca lungo la Sp589 in direzione Cuneo causando un danno importante anche alle ringhiere di protezione per i pedoni. Il furgone di colore blu, visibilmente incidentato sulla fiancata destra, è stato abbandonato sulla carreggiata. Chi se ne è appropriato ha fatto perdere le sue tracce.

Ad intervenire sil posto, in prima battuta, una guardia giurata a bordo di una pattuglia della "Allsystem", raggiunta poi dai Carabinieri della stazione di Pradleves.

"Difficilmente si riuscirà a riparare questo mezzo di cui abbiamo estremo bisogno - ha commentato il sindaco di Busca Marco Gallo - Ma ciò che è più importante è risalire ai responsabili. Domani andremo a depositare la denuncia ai carabinieri per far luce su quanto successo."

Il mezzo è stato portato via con il carro attrezzi.