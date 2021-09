Saluzzo, cordoglio per Bruna Delgrosso "una madre intraprendente e al passo con i tempi "

All’età di 95 anni, è deceduta ieri Bruna Ferraris Delgrosso. Era molto conosciuta a Saluzzo, anche per essere stata la moglie, poi vedova, di Aldo Delgrosso, idraulico noto in tutta la provincia.

Ha lavorato fino ad un anno e mezzo fa, quando è iniziata la sua malattia, nell'azienda di famiglia: la Tecnozenith di Delgrosso, specializzata nella gestione degli impianti e tra i costruttori del primo condominio ecosostenibile in Italia, la prima comunità energetica rinnovabile, inaugurata alcuni mesi fa, a Pinerolo.

Era una donna coraggiosa, intraprendente, piena di iniziative, sempre pronta a mettersi in gioco, ricorda chi la conosceva.

"Si è battuta per fare capire alle sue figlie l’importanza di essere emancipate attraverso l’istruzione e il lavoro – aggiunge la figlia Angela, fondatrice dello Spazio culturale piemontese di corso Roma - Curiosa e aperta alle novità, si è sforzata di mettersi al passo con i tempi, usando cellulari, ebook , computer e leggendo molto. Ha guidato la sua auto fino oltre i 90 anni".

Dopo aver fatto la mamma e la casalinga a tempo pieno per tanti anni, all’età di oltre sessant’anni ha iniziato a lavorare nell’attività dei figli, interessandosi alla contabilità dell’azienda fino allo scorso anno, quando la malattia l’ha costretta ad abbandonare il lavoro.

"Era franca, diretta, a volte poco diplomatica, ma la sua franchezza piaceva e le ha guadagnato tante amicizie".

La sua giovinezza - aggiunge la figlia - era stata segnata dalla guerra, un periodo che non riusciva a dimenticare per le ristrettezze, la fame e la violenza di cui era stata testimone. Come tante altre persone che hanno vissuto quel periodo aveva conservato il valore delle cose, per cui nulla per lei andava sprecato.

Lascia i figli Angela, Piera, Paola e Pietro, titolare della Delgrosso, con le loro rispettive famiglie.

I funerali avranno luogo lunedì 20 settembre alle 15 nella Cattedrale di Saluzzo.il rosario questa sera, alle 18 in Duomo.