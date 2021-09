A Centallo arriva la mostra Pillole di mattoncini Lego

Venerdi 24 settembre alle ore 18,30 presso i locali del Povero Ragno Playgound di Centallo verrà inaugurata la mostra fotografica “ Pillole di mattoncini Lego”. Le immagini sono curate da Brignone Denis, grande appassionato di Lego e di fotografia.



In questo tipo di fotografia i personaggi Lego, detti Minifigures, prendono vita. Riprodurre immagini famose è stato il primo passo, successivamente avendo a disposizione nuove minifigures

ha potuto mettere in scena situazione nuove e anche bizzarre. Potete seguire gli scatti sulla pagina Instagram @lego_pills



Nella mostra potrete incotrerete cuochi, imbianchini,fino ai super eroi passando per Star Wars!



La mostra è aperta dal 24 settembre a 24 ottobre. Gli orari di apertura della mostra sono gli stessi del Povero Ragno Playgound.