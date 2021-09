Bra, applausi per Stefano Sardo e Valentina Gaia, ospiti al multisala Vittoria per il film “Una relazione” (Foto)

Tornare al cinema è stato bello, vero? Finalmente il grande schermo, i popcorn, i film condivisi con partner e amici.





Come lo scorso 14 settembre, al multisala Vittoria di Bra che ha proiettato in prima visione “Una relazione”, lungometraggio presentato alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nell’ambito delle Giornate degli Autori.

Ospiti in sala il regista Stefano Sardo e la co-sceneggiatrice e co-autrice del romanzo da cui è tratto il film, Valentina Gaia , entrambi di origini braidesi. Colonna sonora ed effetti audio ancora made in Bra con Andrea Bergese e Marco Furlani.

Nel cast presenti anche Francesca Chillemi, Isabella Aldovini, Enrica Bonaccorti, Sara Mondello, Tommaso Ragno. Il soggetto è stato scritto da Stefano Sardo insieme a Valentina Gaia e prodotto da Ascent Film e Nightswim in coproduzione con La Onda. Film realizzato in collaborazione con Amazon Prime Video e Rai Cinema, con il contributo del Mic - Direzione generale cinema e audiovisivo e con il sostegno della Regione Lazio.

“Una relazione” è anche l’ultimo film in cui compare Libero De Rienzo. L’attore recentemente scomparso interpreta Luca, uno degli amici della coppia formata da Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich) non sposati e senza figli, lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo. I due vivono a Roma, dove hanno comprato casa, grazie ad un mutuo. Improvvisamente organizzano una cena per dare un annuncio.

Il finale? Mica ve lo diciamo eh. Per scoprirlo vi toccherà andare al cinema a vedere il film. Che poi il tempo in autunno non è il massimo, quindi chiudersi in una sala sembra davvero una grande idea.