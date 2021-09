Cosa fare questa domenica di settembre in Granda

Nell’ambito delle manifestazioni saranno adottate e rispettate le vigenti disposizioni anti Covid-19: verifica se l’accesso agli eventi qui brevemente descritti è subordinato al possesso di certificazione verde covid-19 (green pass). Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa del meteo. Tutti gli eventi per questa domenica li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it

Manifestazioni enogastronomiche

Ad Alba l’associazione Go wine organizza la Festa del vino, manifestazione che caratterizza l’inizio dell’autunno albese. Per due domeniche, oggi e il 26 settembre, via Cavour e piazza Risorgimento ospiteranno i banchi d’assaggio in due turni di degustazione con ingressi per chi si è prenotato alle 13.45 oppure alle 16.30. I produttori, suddivisi per Comune di provenienza, serviranno i principali vini delle Langhe e del Roero con oltre settecento etichette. Info: www.facebook.com/GoWineIT

A Bra è in corso la tredicesima edizione di Cheese, la grande kermesse dei formaggi. Il tema eco-green di questa edizione è “Considera gli animali”, la necessità di ripensare il nostro rapporto con le creature da latte nell’impegno per una ripresa sostenibile.

Sono tante le tensostrutture realizzate per accogliere espositori, affinatori, mastri birrai, cuochi di strada e stand delle istituzioni. In piazza Carlo Alberto ci saranno le cucine di strada, i food track e i microbirrifici, mentre nella parte già invasa dalle bancarelle si svolgerà il tradizionale mercato dei formaggi; sul lato lungo della piazza anche alcuni stand istituzionali. Sotto i gazebo in via Principi di Piemonte e in una parte di via Marconi, trovano casa i Presìdi Slow food e i punti vendita dei salumi naturali, oltre che bancarelle di formaggi. Invece nel grande cortile delle scuole Maschili saranno collocate alcune Regioni italiane, la casa della biodiversità, le cucine di strada e il chiosco della birra. Il Mercato sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20.30, la Gran Sala e l’enoteca, le cucine di strada, food truck e i birrifici dalle 11 alle 23.

Programma completo: www.cheese.slowfood.it Aperti anche i musei di Bra ed eventi culturali accompagneranno la manifestazione. Info su: www.turismoinbra.it

In occasione di Cheese alcune cantine della Langa e del Roero apriranno le loro porte: scopri di più su: https://langhe.net/eventi

Pollenzo costituisce l’altro grande polo delle attività di Cheese 2021 con laboratori del Gusto dedicati agli abbinamenti fra vini e formaggi presso la Banca del Vino, appuntamenti a Tavola nel Ristorante Garden dell’Albergo dell’Agenzia, con chef stellati, giovani promesse della ristorazione, cuochi ideatori di progetti pilota sul mondo del latte e del benessere animale e ristoratori di montagna. Sono in programma anche visite guidate nel campus dell’Università di Scienze Gastronomiche e sarà aperto il wine shop della Banca del Vino e all’esterno saranno allestite postazioni di degustazione di bianchi e rossi d’Italia e di una selezione di formaggi della tradizione e presidi Slow Food. Info e prenotazioni: www.cheese.slowfood.it

A Ceva proseguono nel fine settimana le tante iniziative per la 60ª edizione Mostra Nazionale del Fungo. Tanti gli eventi in programma anche per oggi, domenica 19 settembre: dalle 8 alle 19, in via Marenco ci sarà la rassegna micologica e il mercato nazionale del fungo e dei prodotti tipici. Dalle ore 12 in piazza Gandolfi, padiglione gastronomico “La Piazza dei Sapori”, in corso Garibaldi “La Polenta Saracena” e in piazza Martiri della Libertà “Polenta, funghi e non solo”. Alle 14 è in programma “Storie del sottobosco”, laboratorio di gioco e lettura per bambini e famiglie. Dalle 15 lo show cooking. “I segreti dello chef”, alle 16 in piazza Vittorio Emanuele II, spettacolo di danza e alle 17,30 in piazza Vittorio Emanuele II si svolgerà un concerto con la Banda musicale cittadina “Adriano Bersone Masenti”. Programma completo: www.comune.ceva.cn.it

Ambiente e attività all’aperto

Appuntamento a Busca questo fine settimana con la decima edizione della Giornata della Meteorologia che ha in programma tante iniziative. Oggi, domenica 19 settembre, dalle 14.00 alle 19.00 al Parco del Roccolo è prevista l’iniziativa “I luoghi del clima: i Ciceroni del Clima raccontano il castello del Roccolo” dove i Ciceroni del clima ovvero la classe 3°D dell’IC di Busca faranno scoprire ai visitatori il Castello del Roccolo in una nuova, insolita affascinante veste.

Visita a gruppi senza prenotazione ingresso a pagamento. Ogni 30 minuti inseriti nel percorso di visita del castello i ciceroni del clima parleranno del castello del roccolo come luogo che racconta la storia del clima locale. Il parco, le terrazze dove vi erano le serre, le stanze interne splendidamente conservate di questo gioiello gotico raccontano storie di nobilta’, popoli, territori, vita, clima. Appuntamento dalle 14.30 alle 19.00, ultima visita ore 18.00. Alle 16.00 si potranno ammirare le mongolfiere in volo su Busca. La manifestazione sarà anche occasione per sostenere due progetti di solidarietà dell’associazione “Una mano per i bambini”. Programma completo su www.giornatameteo.com Prenotazioni: www.visitbusca.it

In occasione dell’apertura della stagione del Tartufo Bianco d’Alba Turismo in Langa ha organizzato per oggi, domenica 19 settembre, la Caccia al Tesoro per gruppi, ambientata nei borghi e nelle colline delle Langhe. Verranno proposti 8 itinerari diversi costituiti ciascuno da 5 tappe gioco. Ritrovo dalle ore 9.00 ad Alba. La Caccia al Tesoro sarà online: utilizzando il proprio smartphone ogni giocatore potrà consultare le diverse prove e gli indizi che lo condurranno al termine della cerca. L’itinerario di caccia (circa 40 km) andrà percorso in automobile o in motocicletta, per permettere ai partecipanti di visitare un’ampia fetta del territorio delle Langhe. Gli indizi sul territorio sono legati all’enogastronomia, alle tradizioni popolari e alla storia del luogo. Info: www.turismoinlanga.it/it/caccia-al-tesoro-sulla-strada-del-barolo

Appuntamento nel capoluogo della Granda con Cuneo Bike Festival, una festa della bicicletta con importanti testimonial e ospiti di rilievo nazionale. Sono in programma 12 incontri con esponenti di rilievo nazionale del mondo dello sport, del cicloturismo, della mobilità sostenibile, 1 escursione in bicicletta, 2 laboratori di ciclomeccanica, 3 giornate di test gratuiti di biciclette inclusive, 4 open day per sport in bicicletta, 1 Bike to work e 1 Bike to school. Oggi, domenica 19 settembre, alle 16 Giovanni Visconti, ciclista professionista, parteciperà alle 16 all’escursione in bicicletta “Cuneo Pedala” e alle 21 Al Cuneo Bike Festival condividerà la sua esperienza nel mondo del ciclismo.

Fino a domenica, sarà possibile pedalare con le biciclette speciali di Aspassobike, progetto di mobilità sociale, sostenibile, piacevole, ecologico, ma soprattutto divertente per il trasporto di persone con diverse disabilità. Info: www.comune.cuneo.it/CuneoBikeFestival

Questa domenica a Fossano si svolgeranno una serie di iniziative per vivere il tratto di area protetta del fiume Stura con due appuntamenti al mattino (passeggiata Fit-Walking e visita guidata al nuovo Museo “Federico Sacco”) e, a partire dalle 14,30 ai Bagni Pedro, ben 38 associazioni fossanesi si presenteranno con attività varie, informazione, distribuzione di materiale divulgativo e altro ancora su temi legati all’ambiente, all’attività sportiva all’aperto, alla sostenibilità, all’attenzione agli altri, al territorio. Prenotazioni alle attività obbligatoria: https://bit.ly/2X6qUOm, necessario Green Pass, abbigliamento e scarpe adatte e portare una borraccia.

Info: https://x.facebook.com/parcofluvialefossano

Paesi in festa e mercati straordinari

A Sommariva Perno è in programma fino al 20 settembre la patronale di Santa Croce. Oggi, domenica 19 settembre, la festa comincerà al mattino con il mercatino di hobbisti e artigianato e proseguirà con il pranzo. Dalle ore 15 il gruppo di Estate ragazzi organizzerà

diversi giochi in piazza seguiti dallo spettacolo 3 men show, con Bingo, Marcos e Figaro, tre

esponenti delle arti circensi internazionali. La giornata si chiuderà con una serata teatrale:

la compagnia La berta vela di La Loggia presenterà la commedia dialettale La cassin--a del mangia e beiv. Info e programma completo: www.prolocosommarivaperno.it

In occasione del Settembre Racconigese, questa domenica nel centro storico di Racconigi ci sarà il mercatino dell’artigianato, hobbismo e creatività”, l’esibizione della banda musicale cittadina e alle 20 la Paellata al Palabiscotto e la serata musicale con la Cipo Sugar Band omaggio a Zucchero Sugar Fornaciari. Sulle piazze del centro storico ci saranno le giostre del luna park.

Info: www.comune.racconigi.cn.it e prenotazioni.racconigieventi@gmail.com

A Prato Nevoso l’estate si conclude con appuntamenti all’insegna dell’enogastronomia e della tradizione. Oggi, domenica 19 settembre, sarà dedicata al ritorno dagli alpeggi delle mandrie, un appuntamento che tradizionalmente coincideva con feste e sagre, importante anche dal punto di vista degli scambi commerciali. Una tradizione che rischia di perdersi e per questo è ancora più importante realizzare questo appuntamento, con mercatini di prodotti tipici sul piazzale di Prato Nevoso. Durante l’evento ci sarà anche la dimostrazione degli Antichi Mestieri.

Info: https://pratonevoso.com/festa-della-transumanza-domenica-19-settembre

Oggi, domenica 19 settembre, a San Giacomo di Roburent ritorna la “Fiera della montagna”. Per tutta la giornata, lungo la via principale del paese, saranno presenti i ricchi mercatini così come artisti e hobbisti che daranno vita a una vera e propria mostra di artigianato. Non mancherà lo street food con ricette tipiche del territorio e non solo. Info: www.facebook.com/IatValliMonregalesi

Prosegue anche oggi, domenica 19 settembre dalle 10 alle 19.30, in centro Cuneo lo “Sbarazzo”: il fuoritutto dei negozi che mettono le bancarelle in strada proponendo articoli con sconti mai visti.

Un'occasione unica e irripetibile per gli amanti dello shopping. Ci saranno bancarelle disposte lungo Via Roma, Corso Nizza Centro, Via Carlo Emanuele III, Corso Nizza Alta-Piazza Europa.

Info: www.facebook.com/WeAreCuneo

Oggi, domenica 19 settembre, torna ad animare il centro storico di Fossano il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo. Sulle bancarelle sarà possibile curiosare e fare acquisti, dalle 8 alle 19, fra oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi e tanti oggetti d’antan. Info: www.visitfossano.it

Questa domenica dalle 9 alle 20 a Saluzzo c’è "Negozi in strada" nelle vie e piazze cittadine, manifestazione che offre sconti e promozioni.

Sono 73 le attività aderenti a cui si aggiungono 8 locali convenzionati, che propongono menù dedicati alla manifestazione e 6 concessionarie automobilistiche.

Tra le novità, la presenza, in piazza Cavour del “Mercato della Terra” con i prodotti agroalimentari del territorio. Negozi in strada avrà una colonna sonora di sottofondo trasmessa in filodiffusione e punti attrazione e di intrattenimento per i bambini con i gonfiabili dislocati in corso Piemonte e in piazza Risorgimento. Per tutta la giornata nel cortile della Fondazione Bertoni, nell’ex caserma Musso, si terrà la manifestazione “Sport in piazza”.

Info: www.facebook.com/negoziinstradasaluzzo

Concerti e spettacoli

Appuntamento con Max Pezzali anche oggi, domenica 19 settembre, in piazza Castello di Acaja a Fossano a partire dalle ore 20.30. Max sul palco si esibirà con il meglio del suo primo repertorio, brani che hanno segnato la storia della musica italiana a partire dagli anni ’90, quando ancora

si esibiva sotto l’insegna 883. Gli spettatori che arriveranno a Fossano ritorneranno indietro di un trentennio ascoltando una scaletta che proporrà essenzialmente i primi 4 album degli 883. Tutte le informazioni su prenotazioni e prevendite sono disponibili sui siti www.animafestival.it e www.ticketone.it

L’Ensemble Easy Opera si esibirà questa sera, 19 settembre, alle 21 nella neo-ristrutturata confraternita di Genola per il Concerto d’Autunno. Lo spettacolo, diretto al maestro Paolo Fiamingo, vedrà riprodurre la Sinfonia Numero 4 in Sol Maggiore di Gustav Mahler. L’evento è aperto a tutti gratuitamente, prenotando al numero 339 5970707.

La tradizionale rassegna della Città di Mondovì e dell’Academia Montis Regalis anche quest’anno abbina ad una raffinata programmazione classica appuntamenti dedicati al pop al jazz di qualità e in particolare una Stagione OFF, rivolta ad un pubblico più eterogeneo.

Appuntamento oggi, domenica 19 settembre, alle ore 17.00 a Mondovì presso Sala Ghislieri con il concerto d“Serenata a tre”, con Andrea Buccarella, Sophie Rennerts, Anicio Zorzi Giustiniani, solisti Abchordis ensemble, musiche di Antonio Vivaldi. Info: www.mondovimusica.com

La Banda musicale di Bene Vagienna festeggia i trent’anni dalla fondazione con un concerto che si terrà alle 17 di questa domenica, nel fossato del castello della città; all’evento parteciperà anche la Banda musicale giovanile Anbima Cuneo. Cinque i brani che saranno proposti dalla Banda musicale di Bene Vagienna; tra essi c’è “Friends for life” di Dizzy Stratfors, un “classico” per il gruppo benese che lo considera il “fil rouge” della sua storia. L’ingresso al concerto è libero e non è richiesto il “Green pass”, ma si dovrà rispettare il distanziamento; se il fossato del castello sarà impraticabile per la presenza di acqua dovuta ad eventuali precipitazioni dei giorni precedenti, l’evento si svolgerà in piazza San Francesco. Info: www.facebook.com/bandamusicalebenevagienna

Oggi, domenica 19 settembre, doppio appuntamento con “The Chesapeake Alba Virtuosi”

nell’ambito di Bacco& Orfeo: per uno dei concerti più attesi è in programma una prima parte ad Alba, alle 11 in San Giuseppe, e il secondo concerto a Bra, alle 16.30 in Santa Chiara. Giovanissimi

e di gran talento i componenti della formazione. Il complesso propone programmi da camera che risentono di influenze dall’Europa dell’Est al Medioriente. Previsto anche un omaggio all’Italia con la collezione di arie del Belcanto, proposte dai “The Chesapeake” in versione strumentale. Dopo il concerto, momento conviviale con i vini premiati al Concours mondial de Bruxelles.

Info, prenotazioni e prevendite sono sul sito www.albamusicfestival.com

La stagione teatrale 2020/2021 “Come sassi nell’acqua” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro presenta per oggi, domenica 19 settembre, alle 16.00 presso il Teatro Civico di Caraglio “Fratelli in fuga” Con Luca Serra Busnengo e Lorenzo Goria.

Consigliata la prenotazione. Info: www.santibriganti.it

Oggi, domenica 19 settembre, alle 17, al Museo Civico e Gipsoteca di Savigliano, la “Route Royale” si esibisce nel concerto dell’Ensemble “À L’Antica”. Il programma è interamente imperniato sulla figura di Wolfgang Amadeus Mozart, di cui verrà eseguita una stuzzicante silloge di brani cameristici trascritti da autori contemporanei del grande Salisburghese.

Concerto a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Solidarietà e volontariato

Un grande appuntamento è in programma oggi, domenica 19 settembre, a Canale alle 14 con “La partita più bella del mondo”, iniziativa a scopo benefico a favore di Casa Ugi, la struttura nata per ospitare le famiglie dei bambini e dei ragazzi in terapia al centro di oncoematologia pediatrica dell’ospedale infantile Regina Margherita che risiedono fuori Torino. Due i match in programma, a partire dalle 14. Nel primo Canale academy scenderà in campo contro una selezione formata da bambini post terapia. Nel secondo la Academy all star, squadra composta da giocatori canalesi (di origine e di adozione) affronterà Ugi & friends, formazione che schiera medici dell’ospedale Regina Margherita, rappresentanti di Casa Ugi e personalità celebri. Tra queste l’artista Valerio Berruti, lo chef Davide Palluda, il cabarettista Franco Neri, il tiktoker Pietro Morello, il panificatore Fulvio Marino, la band Eugenio in via Di Gioia e tanti altri. L’ingresso all’evento è a offerta libera, con un contributo minimo di 5 euro. Info: www.facebook.com/ASD-Canale-Academy

Oggi, domenica 19 settembre, si svolgerà la 2ª edizione di SportAbili in “Movimenti -Trofeo Mercatò”, una manifestazione podistica non competitiva, con corsa e camminata, aperta a tutti. Per i partecipanti sono previsti due percorsi, entrambi su sterrato e al riparo dal transito veicolare. Il primo di 10 km sarà rivolto agli amanti della corsa. Il secondo di 2,5 km per la camminata a passo libero. Il programma prevede il ritrovo e la consegna del pacco gara alle 8.30, in via Cavallotto a Roddi. Partenza alle 10 e premiazioni alle 12. Il Trofeo Mercatò sarà assegnato al gruppo più numeroso. Info: https://sportabilialba.org

A Caraglio questa domenica ci sarà la III° edizione della “Camminata per #gabo28sempre”, l’iniziativa in ricordo del giovane Gabriele Fantino con ritrovo alle ore 9.30 a Paniale, partenza alle ore 10 per un percorso ad anello adatto per tutte le età ed anche per gli amici a quattro zampe, con all’arrivo un piccolo break. L’offerta sarà libera, si chiede una preadesione indicativa e senza vincolo di partecipazione al 3387111146, di modo da poter accogliere tutti nel migliore dei modi. Il ricavato sarà devoluto all’Istituto Comprensivo A. M. Riberi di Caraglio, dove Gabriele si è formato mente e spirito.

Oggi, domenica 19 settembre, si terrà la settima edizione della giornata dedicata agli amici a quattro zampe, promossa dall’associazione Recuperamiamoli e dal Comune di Cherasco. L’area cani Amici di zampa, all’inizio della Salita vecchia, accoglierà un’esposizione cinofila amatoriale: inizio delle iscrizioni alle ore 15, la rassegna avrà inizio alle 17. Saranno anche presenti istruttori cinofili Enci per offrire consigli gratuiti. I padroni o conduttori dovranno presentare il green pass. Info: www.facebook.com/recuperamiamoli

http://www.facebook.com/recuperamiamoli

Eventi culturali e non solo

Per la rassegna “Profondo Umano”, il festival culturale-religioso ideato e organizzato dall’associazione Albese “Intonando”, oggi, domenica 19 settembre, alle ore 16 è in programma “Il sentiero delle parole con l’attrice Roberta Fornier. Si tratta di una camminata letteraria tra boschi e vigne nell’incantevole paesaggio delle Langhe, ispirata alle emozioni, alle speranze, alle inquietudini dell’essere umano. Una passeggiata tra le pagine di scrittrici e scrittori classici e contemporanei, e un affettuoso omaggio alla grande Franca Valeri, che con la sua raffinata ironia ha scritto e interpretato personaggi femminili indimenticabili. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione La Morra Eventi&Turismo in collaborazione con la libreria Paesi Tuoi, prenderà il via alle ore 16 in piazza Martiri a La Morra. Prenotazione obbligatoria sul sito www.lamorraturismo.it/passeggiate-tematiche-nel-comune-di-la-morra.

Info: www.profondoumano.it

Questa domenica l’Hotel Bellavista di Bossolasco ospita la seconda edizione del salotto letterario dedicato al Concorso letterario internazionale “Rosa in Giallo “dedicato alla letteratura gialla che prevede cinque sezioni: racconti gialli per gli esordienti; riconoscimenti alla carriera; traduzione gialli; ex libris ed eventi collaterali; tutto nel segno del giallo, dall’enogastronomia alla musica. Al Salotto di Rosa in Giallo è prevista la partecipazione di Margherita Oggero, Bruno Gambarotta, Massimo Tallone, Danilo Paparelli, Cristina Borgogno, Alessandra Carnevali, Roberta Agosti e Tiziana Prina. Info e programma: www.facebook.com/boscostregato

Appuntamento anche questa domenica con l’Open day dei Sentieri dei frescanti: sarà aperta la cappella di San Ponzio, a Monticello d’Alba dalle 15 alle 18.30. La cappella cimiteriale conserva affreschi medievali che raffigurano il santo, sant’Egilio, la Vergine col bambino e la crocifissione. La confraternita di San Francesco a Santa Vittoria d’Alba sarà visitabile grazie all’applicazione Chiese a porte aperte. Infine, a Sommariva Perno, dalle 15 alle 18.30, i volontari saranno disponibili per visite guidate gratuite nel centro storico con prenotazione obbligatoria:

info@centroculturalesanbernardino.it Info: www.facebook.com/sentierideifrescanti

La rassegna Castelli aperti consente di visitare beni storici, artistici e architettonici presenti anche nella Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Un’occasione per scoprire il meraviglioso patrimonio storico piemontese. Per sapere quali sono i manieri visitabili e le manifestazioni che li affiancano consulta: www.castelliaperti.it

Fino a domenica 3 ottobre, nel Castello dei Marchesi del Carretto a Saliceto, si terrà la Mostra: "L'etichetta come valore interpretativo", lo studio A&M porta in mostra bozzetti originali ed Etichette storiche di Attilio Tible e parallelamente sarà visitabile la mostra "Mario Tible fotografo. Con l’Africa negli occhi”. Info: www.castellodisaliceto.it