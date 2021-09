Tutte le date di Restitussion: alla scoperta dei piaceri di Cultura nelle terre di Mezzo

Il 25 e il 26 settembre 2021 si terrà, in occasione del GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, Restitussion/Restituzione, un evento dedicato alla scoperta del patrimonio religioso e spirituale di 16 comuni dell’Associazione Octavia Terre di Mezzo, (Cardé, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Lagnasco, Manta, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villanova Solaro, Vottignasco e Villafalletto) e del Comune di Savigliano (Cuneo).

Il tema di questa edizione, “Pestilenze, pandemie, flagelli: arte e fede nelle Terre di Mezzo”, sarà raccontato attraverso visite guidate nei luoghi di culto dedicati a San Rocco, protettore dal flagello della peste e del Covid 19, e a San Grato, protettore dai cataclismi atmosferici.

Lo spirito della manifestazione è “restituire” al territorio e alle comunità locali i beni, le risorse, i saperi e le tradizioni che fanno parte della storia e delle identità locali, e che sono alla base della coscienza sociale e del senso di appartenenza al territorio.

Lo scopo dell’iniziativa è includere il cittadino in un territorio che torna a essere il paesaggio comune, la memoria e il presente in cui le generazioni si confrontano e si riconoscono.

Non solo valorizzare i beni, ma sottolinearne la capacità d’identificazione, il significato e la centralità della cultura per una comunità. Il bene culturale è riconsegnato e fatto vivere ai propri cittadini che ne sono i reali e unici proprietari.

Saranno attive molte visite guidate. Presentazioni di libri, mostre di arte e fotografie, mercatini con prodotti tipici arricchiranno il programma delle due giornate di manifestazione.

Restitussion/Restituzione darà il via alla possibilità di visitare, nei weekend fino agli inizi di dicembre, i luoghi aderenti all’iniziativa che offriranno a turno aperture straordinarie.

La manifestazione è promossa dall’’Associazione Octavia Terre di mezzo in collaborazione con l’ATL del Cuneese e il Comune di Savigliano.

Le aperture dei beni – Gli orari

Sabato 25 settembre e domenica 26 settembre, ore 10-13 e 15-18.30

Cardé: Cappella di San Rocco - via Ressia

Casalgrasso: Cappella di San Rocco – via al Castello

Cavallerleone: Cappella Portesio - via Racconigi

Faule: Confraternita di San Rocco – via Principale centro paese

Moretta: Chiesa di San Rocco – via Torino; Cappella di San Grato – Frazione Roncaglia

Murello: Cappella di San Rocco – via Cavallerleone

Polonghera: Affresco quattrocentesco sul Pilone del Santuario della Madonna del Pilone – via Santuario

Revello: Cappella San Rocco - angolo piazza San Rocco e via Vittorio Emanuele II; Cappella San Grato - in località Dietro Castello

Ruffia: Pilone votivo campestre dedicato a San Grato appena fuori paese – strada provinciale

Scarnafigi: Chiesa dell’Ospedale – p Vittorio Emanuele 4

Torre San Giorgio: Cappella San Rocco - via Maestra Adolfo Sarti 13

Villafalletto: Cappella di San Rocco – strada Vottignasco

Villanova Solaro: Cappella di San Rocco – strada Comunale Villanova Solaro/ Ruffia (adiacente al paese)

Vottignasco: Chiesa dedicata a San Rocco -Frazione Tetti Falchi.

Aperture in collaborazione con Savigliano

Savigliano: Confraternita dell’Assunta - Piazza Antonio Molineri, 13; Chiesa ex convento di Santa Monica - Via Giuseppe Garibaldi, 6

Eventi del 25 e 26 settembre

25 settembre: Santuario della Madonna del Pilone di Polonghera - via Santuario Polonghera

Ore 18: Ritrovo a Polonghera Visita guidata del Pilone votivo con Affresco di San Rocco, Visita al Santuario

ore 20.30: Presentazione del libro di Pier Giuseppe Banchio: Polonghera e il Santuario della Beata Vergine del Pilone (800-1715 nove secoli di storia in pillole)

26 settembre: Revello Collegiata - Via V. Emanuele III, 9, 12036 Revello CN

Ore 10.30: Messa nella Collegiata di Revello Richiesta protezione pandemia ai Santi San Rocco e San Grato di Aosta con benedizione del Cristo dei peuples freres dono dello scultore Dorino Ouvrier di Cogne al popolo delle Terre di mezzo in segno di amicizia e fratellanza tra i piccoli popoli. La Messa sarà cantata dalla Chorale Valgrisenche - Valgriseche – AO

26 settembre: Cardé Castello – strada Provinciale 29 – Cardé

Ore 15: Castello di Cardè cerimonia di chiusura corso amministratori Terre di Mezzo, e presentazione libro “ll marchesato di Saluzzo tra gotico e Rinascimento” – Silvia Beltramo. Saluto in musica da parte della Chorale Valgrisenche – Valgrisenche – AO

26 settembre: Scarnafigi

Ore 22: Spettacolo “piro-emozionale” eseguito dalla PiroG pirotecnica campione italiano 2020

Mostre ed esposizioni collegate a Restitussion

18 settembre - 7 novembre: Mostra di Bernard Damiano “Dal Piemont e Paris – Dal Piemonte a Parigi” - Savigliano Museo Civico e Gipsoteca Calandra Via San Francesco 17, Savigliano

Eventi collaterali

Lagnasco: Cappella di San Gottardo – all’interno del cimitero

Manta: Santa Maria del Monastero - Via Rivoira, 11/7 (Esposizione Guido Palmero – Icone on the Road)

Appuntamenti enogastronomici in occasione dell’evento Restitussion

26 settembre: Vottignasco - Frazione Tetti Falchi

Ore 12, Pranzo del Villaggio: Menù: Battuta di Vitello Piemontese / Vitello Tonnato / Gnocchi con burro fuso d'alpeggio e Formaggi delle valli / Stracotto di Vitello brasato / Dolce € 12 vino escluse (materie prime da produttori vottignaschesi)

Ore 20, Cena del Villaggio: Polenta spezzatino e salsiccia Nobile di Vottignasco, gorgonzola ed un bicchiere di vino (8 euro). Tutta la giornata pizza cotta nel forno della borgata.

Prenotazione per il pranzo e la cena obbligatoria entro sabato 25 a Marco 347.2215911 o Valentina 334.1483587

Piccolo mercatino dei prodotti locali e mostra fotografica del Presepe Vivente di Vottignasco

Dettaglio aperture a calendario

Ottobre - novembre ore 10-13/15-18.30

3 ottobre: Revello (in occasione della Caccia ai Tesori Arancioni)

10 ottobre: Faule (in occasione della Sagra della Bagna Cauda)

16 ottobre: Moretta

17 ottobre: Cardè - Casalgrasso - Torre San Giorgio

24 ottobre: Cavallerleone – Murello

8 novembre: Ruffia - Villanova Solaro

14 novembre: Polonghera – Scarnafigi

21 novembre: Villafalletto - Vottignasco