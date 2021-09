Da domani si parte con la terza dose di vaccino per 5.700 pazienti immunodepressi individuati in provincia

Al via da domani la terza dose per 5.697 pazienti immunodepressi individuati in provincia di Cuneo.

Sono 3.661 le persone afferenti all'area Asl Cn1 (Cuneo, Saluzzo, Fossano, Savigliano, Mondovì e Ceva) 2.036 dalla Cn2 (albese e braidese).



La dose addizionale riguarderà in Piemonte 52.911 persone. Si tratta di pazienti con patologie differenti e individuati come fascia a rischio per cui è necessario un ulteriore richiamo del vaccino. Saranno inoculate dosi addizionali di Pfizer o Moderna. La lista di priorità è stata stilata secondo un elenco di patologie definite da una circolare del Ministero della Salute.



"In vista di questa nuova fase della campagna vaccinale - ha scritto nei giorni scorsi in una nota regionale - la Regione ha provveduto all’estrazione di una prima lista dei nominativi delle persone interessate, sulla base dei dati presenti sulla piattaforma vaccinale e le ha trasmesse alle aziende sanitarie, perché potessero procedere a comporre le agende."



"Ancora una volta - hanno commentato il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - il Piemonte si distingue per l’immediatezza nell'organizzazione di una nuova fase vaccinale, che in questo caso è particolarmente importante, perché contribuisce a mettere in sicurezza una delle fasce più fragili della popolazione."

Sul suolo regionale sono 52.911 soggetti, chiamati dai centri specialistici presso cui sono in cura, sono così suddivisi: 587 sono in attesa di trapianto; 4.114 in chemioterapia o radioterapia; 2 con deficit del complemento; 1 con deficit dell’immunità cellulare; con 3 deficit dell’immunità umorale; 2149 affetti da Hiv; 2.118 con insufficienza renale/surrenale cronica; 12.631 con malattie onco-ematologiche; 12.453 con tumori solidi; 281 trapiantati di midollo; 2.522 trapiantati di organo solido; 5.715 con malattie congenite e acquisite che comportino carente produzione di anticorpi; 10.277 con malattie da immunodeficienze primitive; 58 con immunodeficienze acquisite o congenite.

"Gli stessi centri - scrive la Regione - che hanno una conoscenza diretta della situazione dei singoli pazienti, avranno anche il compito di affinare la lista del destinatari della dose “aggiuntiva”, perché per alcune patologie indicate dalla circolare ministeriale serve una valutazione di tipo clinico per l’inclusione o meno di un soggetto in questa lista.



Per quanto riguarda l'area dell'AslCn1 per la terza dose si parte domani su tutti i centri vaccinali presenti sul territorio ad eccezione dell'hub presso la Caserma Ignazio Vian in frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo. L'attività prevede una partenza con diverse inoculazioni che andranno ad aumentare progressivamente nei prossimi giorni.