Bra: A Cheese AIDO lancia il "qrcode del dono"

Se è vero che per festeggiare i 45 anni la Sezione Provinciale AIDO di Cuneo ha fortemente voluto esser presente a Cheese, l'importante evento di caratura internazionale ha stimolato il lancio del "QR-code", forti del concetto di innovazione tecnologica per una realtà associativa al passo con i tempi che fortemente crede nei giovani.

Ecco allora che i tanti visitatori presenti nella terra natia del beato Cottolengo e di Slow Food, in bella evidenza nel pieno centro della città in Via Principi di Piemonte a latere della sede BPER ha posizionato un espositore (korus) di grandi dimensioni dove direzionando il proprio smart phone oltre a visualizzare una divertente nuova immagine del bozzettista umorista a firma Danilo Paparelli in automatico il cellulare proporrà il modulo di adesione al dono.