"Storie in trasformazione": a Fossano un percorso per persone separate o divorziate sole

Nel rispetto di ogni prescrizione sanitaria prevista, si svolgerà a partire da metà ottobre un percorso in 5 tappe condotto da una professionista dell’Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler”, la dott.ssa Silvia Ornato, rivolto a coloro che vivono una separazione dal coniuge e sono rimaste sole, e vogliono scoprire risorse inaspettate dalla propria esperienza, per far fronte a tutto ciò che comporta questa diversa situazione di vita; questa proposta si pone all’interno delle attività dell’Ufficio Famiglia delle diocesi di Cuneo e di Fossano, in particolare del progetto “L’anello perduto”.



Per partecipare al laboratorio che si terrà in Fossano, è necessario iscriversi tramite e-mail scrivendo a: lanelloperduto@diocesifossano.org oppure telefonando a Paolo: 338.2335931 entro e non oltre lunedì 11 ottobre.

Queste le tematiche sulle quali verteranno le attività:

· introduzione al percorso e presentazione;

· ri-trovarsi e ri-conoscersi. Il delicato problema di ridisegnare se stessi per continuare a scrivere la propria storia;

· sentire e sentirsi. Emozioni, elaborazione e consapevolezza nei processi di separazione e cambiamento;

· autostima e desiderio. L’importanza di non smarrire la fiducia in sé e negli altri per ripartire;

· verifica del lavoro svolto.