Calcio femminile - Freedom FC, si parte: "L'obiettivo è il salto di categoria" (VIDEO)

Presentazione ufficiale, sabato mattina, per la Freedom FC, nuova ed ambiziosa realtà di calcio femminile cuneese.

L'obiettivo, non nascosto, è puntare al salto di categoria, visti gli sforzi della società presieduta da Danilo Merlo per allestire una rosa competitiva, certamente in grado di lottare ad alto livello nel prossimo campionato di Eccellenza.

Sarà compito di mister Petruzzelli e della squadra fare parlare il campo, fin dalla prima giornata, in casa contro l'Alessandria.

Nel VIDEO le dichiarazioni di Merlo e Petruzzelli al termine della conferenza stampa svoltasi in Sala San Giovanni