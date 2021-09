Calcio Serie D: Mazzafera risponde a Bongiovanni, Saluzzo-Bra termina 1-1

Termina in parità il primo derby cuneese stagionale di Serie D. All' "Amedeo Damiano" Saluzzo e Bra impattano 1-1 in virtù delle reti di Bongiovanni poco dopo la mezz'ora di gioco e Mazzafera ad inizio ripresa. Giallorossi padroni del campo almeno fino all'intervallo ma acciuffati dai ragazzi di Briano, tornati in campo con buon piglio e mai arrendevoli.

LA CRONACA

La prima occasione è per i padroni di casa, al minuto 5. Testardi, sugli sviluppi di una rimessa laterale, spara alto da ottima posizione. Pronta la risposta del Bra con Tuzza, abile nell'inserimento in zona offensiva ma impreciso al momento della conclusione. Giallorossi ad un passo dal vantaggio al 25'. Alfiero riceve nel cuore dell'area e calcia a colpo sicuro trovando la miracolosa opposizione di Caldarola e De Marino sulla linea di porta. Gli ospiti fanno la partita e passano al 34'. Il corner di Marchisone pesca Bongiovanni sul palo più lontano: inesorabile il colpo di testa del numero 11 braidese. Squadre negli spogliatoi con i ragazzi di Floris avanti di una rete ed in pieno controllo della partita.

Saluzzesi più determinati in avvio di ripresa. Atteggiamento subito premiato dal gol del pari. E' il 55' quando Mazzafera, ex di turno, è implacabile sull'invitante pallone servitogli da Clerici: 1-1. Il Bra prova a riprendere in mano il filo del gioco con il solito Bongiovanni che costringe De Marino agli straordinari. Con il passare dei minuti le squadre si allungano, complice la stanchezza ed una condizione ancora da perfezionare. Poche emozioni nei minuti finali (4 di recupero) ed un punto ciascuno.

TABELLINO

Saluzzo (4-4-2): De Marino, Serino, Carli (69' Bedino), Caldarola, Giordano; Clerici (84' Tall Moussa), Andretta (64' Ientile), Mazzafera, Figone; Testardi (75' Tosi), Chiappino (52' Gerthoux).

Bra (3-4-2-1): Guerci, Cinquemani, Balzo, Quitadamo; Magnaldi, Tuzza, Daqoune, Cervillera; Bongiovanni (75' Masawoud), Marchisone, Alfiero.

Gol: 34' Bongiovanni, 55' Mazzafera

Ammoniti: Carli, Bedino