Il Bra fa gioco e passa in vantaggio, il Saluzzo non si arrende e pareggia nella ripresa: termina in parità (1-1) derby della Granda della prima di campionato.

Non basta, ai giallorossi, una rete di Bongiovanni. Nella ripresa l'ex Mazzafera sfrutta nel migliore dei modi un assist di Clerici e fa 1-1.

Un punto ciascuno, che soddisfa il Saluzzo e lascia rammarico in casa Bra.

I commenti post match dei due tecnici (Mauro Briano e Roberto Floris)