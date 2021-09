Motori: BRC Racing Team, Rossetti secondo a San Martino di Castrozza

E’ rimandata al Rally di Como, in programma dal prossimo 22 ottobre, l’assegnazione del titolo tricolore WRC.

A Luca Rossetti e Manuel Fenoli non è bastata una grande prova in quel di San Martino di Castrozza per provare a chiudere i giochi 2021.

Il pilota friulano è riuscito ad imporsi, con la Hyundai i20 R5 del BRC Racing Team, in due delle sei prove speciali in programma, ma la sua grande tecnica ed esperienza nulla hanno potuto contro le più potenti WRC.

Rossetti però non demorde e proverà a giocarsi le sue carte nella prova lariana che avrà coefficiente 1.75. “Pedro” dal canto suo, alla guida della seconda vettura di BRC Racing Team, è stato autore di una gara costante. Navigato come sempre dal fido Emanuele Baldaccini, il pilota bresciano ha chiuso al 15° posto assoluto. A Como proverà a rientrare nuovamente nella top ten per chiudere al meglio una stagione positiva.

Sotto il podio di San Martino di Castrozza, Luca Rossetti commenta: “La gara è andata molto bene, oltre le nostre aspettative della vigilia. Sapevamo che la conformazione del percorso non era favorevole alle R5 ma ci siamo comunque trovati in bagarre sino all’ultima prova speciale, E’ stato molto appagante. Merito sicuramente di una grande Hyundai i20 R5 e di ottime gomme Michelin. Ci mettiamo in una buona posizione per l’appuntamento finale di Como dove ho dei bei ricordi e dove vedremo di dire la nostra”.

Pedro dichiara: “E’ stata una gara vera nella quale ci siamo divertiti. Abbiamo commesso qualche errore di guida ed anche nella scelta delle gomme che non ci hanno aiutati ad andare più avanti in classifica. Eravamo comunque qui per divertirci e possiamo dire che il nostro obiettivo è stato raggiunto”.

CLASSIFICA FINALE

1. L. Pedersoli A. Tomasi CITROEN DS3 WRC in 58'25.6

2. L. Rossetti M . Fenoli HYUNDAI i20 R5 a 11.1

3. A. Carella R De Guio SKODA FABIA EVO a 49.4

4. M. Dapra' F. Andrian CITROEN DS3 WRC a 1'08.4

5. A. Gino D. Michi SKODA FABIA R5 EVO a 1'11.7

15. “Pedro” E. Baldaccini HYUNDAI i20 R5 a 3'20.5

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC:

1.Carella 66,50 pt;

2. Pedersoli 63,75

3. Rossetti 60,75 pt.