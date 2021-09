Bra, splende l’arcobaleno nella domenica di Cheese 2021

Splende l’arcobaleno su Bra nella di Cheese 2021. Dopo la pioggia è tornato il sereno, a ricordarci i tempi dei disegni con su scritto: "Andrà tutto bene". Grande il via vai nell’area del centro per assaggiare e conoscere i formaggi provenienti da tutto il mondo.





È stata una scommessa coraggiosa. Ma è stata una scommessa vinta. E forse, non è un caso il fatto che questo evento, tornato ad essere vissuto in presenza, sia stata organizzato per tornare a raccontare dell’artigianalità alimentare, il settore che più di tutti ha sofferto momenti duri nell’emergenza sanitaria.