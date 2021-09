A Cuneo i campi da calcio comunale sono intitolati ad Alessandra Witzel

I campi di calcio comunali, a Cuneo, sono ora intitolati ad Alessandra Witzel, giornalista e dirigente sportiva scomparsa prematuramente, a 47 anni, il 12 marzo scorso.

La cerimonia di intitolazione degli impianti si è svolta ieri, domenica 19 settembre. Un momento durante il quale sono state ricordate da più parti le capacità professionali di Alessandra, ma soprattutto il suo impegno e la sua abnegazione nell’aver creduto e nell’aver promosso la squadra di calcio femminile, fino a portarla a raggiungere la qualificazione in Serie A per ben due anni consecutivi.

“Tra le cronache terribili dei femminicidi dei giorni scorsi – dice Anna Mantini, consigliere di Parità della Regione Piemonte – questa è una notizia che ci conforta, seppure nella tristezza che si prova quando si partecipa alla commemorazione di qualcuno che non c’è più. L’intitolazione di un impianto sportivo ad una donna.

Credo che questo evento meriti di essere sottolineato non solo per la puntualità e l’opportunità del riconoscimento conferito, ma anche per aver superato i pregiudizi e gli stereotipi di genere, che fino ad oggi hanno ostacolato altri eventi simili.

Solo pochi anni fa analoghe proposte sono state bocciate con i pretesti più vari da alcuni Comuni della nostra provincia e ci auguriamo che l’evento di oggi possa essere ricordato non come l’unico ma come il primo di una lunga serie e come manifestazione di un cambiamento culturale che la società attendeva da tempo.

Finalmente la passione, il coraggio, l’impegno, il lavoro, la competenza e i sacrifici di molte donne della nostra provincia, e non solo, potrebbero trovare cittadinanza anche in ambiti sportivi come quello di oggi ed essere apprezzati sia dai contemporanei che dalle generazioni future.

Così Alessandra avrebbe segnato un altro importante traguardo”.