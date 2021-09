A Cuneo via alle giornate europee del Patrimonio

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, fissate per il 25 e 26 settembre 2021, il Museo Casa Galimberti e il Museo Civico di Cuneo propongono visite tematiche e attività laboratoriali dedicate a target di pubblico differenti.



Al Museo Casa Galimberti si svolgerà l’attività è: “Patrimonio: tutti inclusi, anche i piccini! Pure gli eroi sono stati bambini” e si rivolge a famiglie con bimbi di età 5-10 anni.



Il laboratorio mira a introdurre il legame della casa con il tessuto urbanistico della città, e a far riflettere i visitatori sulla figura di Duccio e di Carlo Enrico attraverso giochi, indovinelli e confronti con le opere d’arte facenti parte delle collezioni museali.



È richiesta la presenza di almeno un genitore durante lo svolgimento dell’attività della durata di circa quarantacinque minuti.



Ingressi ore 15:30 e 17 | Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria entro giovedì 23 settembre al numero 0171-444801



Info: Comune di Cuneo | Museo Casa Galimberti | e. museo.galimberti@comune.cuneo.it | t. 0171.444801



Al Museo Civico con il titolo “Il Museo è per tutti: i tesori nascosti si rivelano”, sono invece a programma per singoli visitatori e gruppi visite guidate tematiche alle collezioni museali, con approfondimenti mirati agli aspetti, oggetti e reperti meno conosciuti e più originali esposti nel percorso, dall’archeologia alla storia del costume tradizionale, dalla storia dell’arte ai cimeli documentari.



Al termine di ogni visita verrà data a ciascun partecipante una copia in omaggio della rivista “Archeologia Viva”, in cui è presente un ampio contributo sulla nuova e interattiva sezione archeologica del museo e una copia dell’opuscolo “Percorsi di Etnografia al Museo Civico di Cuneo”.



Sono previsti 20 partecipanti a visita, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 settembre al n.0171.634175 o e-mail: museo@comune.cuneo.it.



Inizio visite: 15.30; 16.30; 17.30 dei giorni 25 e 26 settembre 2021.