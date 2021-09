Da Cuneo a Dronero i volontari distribuiscono la guida al buon senso

Un gruppo di volontarie e volontari distribuisce gratuitamente La Via della Felicità la guida interamente basata sul buon senso per una vita migliore, scritta da L. Ron Hubbard.

"In un momento di così grande tensione difficoltà per tutti - spiega Denise portavoce del gruppo cuneese - è di vitale importanza ricordare i principi di base della convivenza pacifica e del rispetto reciproco. Questa guida è del tutto indipendente da ideologie di parte ed è un invito potente a fiorire e prosperare, nonostante tutto. Certo, distribuirla e farla leggere non basta: bisogna metterne in pratica i contenuti con molto impegno personale, ma, a parte ciò, la felicità e il benessere personale sono alla portata di ognuno di noi.