Il diplomatico Stefano Pontecorvo ospite del consiglio comunale di Cuneo

Consiglio comunale stasera a Cuneo alle 17.

Uno dei punti all'ordine del giorno, presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo Solidale Democratica", "Partito Democratico", "Centro per Cuneo lista civica", "Crescere Insieme", "Cuneo città d'Europa", "Cuneo per i beni comuni", "Grande Cuneo", "Gruppo misto di maggioranza" e "Movimento 5 stelle.it", titola: "Rispondiamo con concretezza ed efficacia all'emergenza umanitaria del popolo afghano".

E proprio su questo punto è probabilmente previsto l'intervento del diplomatico Stefano Pontecorvo, invitato a parlare della situazione afghana, che lui conosce da vicino. Sulla notizia al momento non c'è alcuna conferma ufficiale

Pontecorvo è stato infatti visto a Cuneo, città d'origine della moglie.

Diplomatico di grandissima esperienza, nei giorni più difficili per l'Afghanistan ha gestito il traffico all’aeroporto internazionale Hamid Karzai, scalo della capitale Kabul. Già ambasciatore d’Italia in Pakistan, dal 2020 è rapresentante civile della Nato in Afghanistan.

Stasera, stando ad alcune indiscrezioni, dovrebbe condividere la sua esperienza proprio dai banchi della sala consiliare.