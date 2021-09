Oltre quattrocento i partecipanti alla settima edizione della "Pedalata del Cuore"

La Pedalata del Cuore di Savigliano ha raggiunto i suoi obiettivi. Registrate 150 visite e colloqui di prevenzione con il personale medico nei tre siti allestiti nelle piazze Santarosa a Savigliano, Cavour a Saluzzo e sul piazzale Piscina a Fossano.

Giunta alla sua settima edizione, ha visto circa 250 iscritti alla pedalata lunga di 75 Km per cicloamatori, 150 partecipanti a Bicincittà, il percorso corto da 23 km per famiglie e più di 180 persone si sono ritrovate al pic nic organizzato dalla Pro loco in parco Graneris.

Organizzata dagli Amici dell’Ospedale SS.Annunziata di Savigliano, Cuore in mente APS, Officina delle idee per l’ospedale di Saluzzo, gli Amici del cuore di Fossano e la Pro loco Di Savigliano, la manifestazione si è svolta in collaborazione con la direzione ASLCN1 attraverso le strutture complesse di Cardiologia ed Emodinamica e di Neurologia e ha avuto come tema la "La prevenzione dell'infarto miocardico e dell'ictus cerebrale".