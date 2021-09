Da Manuale e Popolare: l’educazione finanziaria di Ghisolfi torna a Cortona sulle illustre orme di Laparelli

Hanno avuto ufficialmente inizio le giornate cortonesi dedicate alla figura dell’architetto Francesco Laparelli e a quanti, per generazioni, hanno studiato nel celeberrimo istituto tecnico commerciale – già scuola per ragionieri – che ne porta gloriosamente il nome.

Una successione di eventi educativi e autenticamente Popolari, attraverso i quali le fondamentali Istituzioni pubbliche e finanziarie della città in terra aretina creano un legame indissolubile tra blasone storico e prospettive economiche presenti e future.

Beppe Ghisolfi, intervenuto con successo in un analogo evento del 2019 a cura sempre dell’istituto creditizio popolare cortonese in Arezzo, con la lectio magistrale prevista per il giorno di sabato 2 ottobre nel pomeriggio a partire dalle ore 17.

Un appuntamento, realizzato in coordinamento con la Banca di Cortona – nel quadro delle azioni divulgative e sensibilizzatrici sostenute dal Presidente Giulio Burbi e dal Direttore generale Roberto Calzini – sancisce nei fatti la ripartenza della cattedra itinerante di Beppe Ghisolfi, nella bellissima definizione coniata da Antonio Patuelli Presidente dell’Abi.