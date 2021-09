Show cooking valorizza la tinca di Ceresole e i prodotti del Roero

Al seguito, una ricca e raffinata degustazione tenuta dallo chef Valerio Catella il quale ha proposto la preparazione di un piatto a base di Tinca, anche utilizzando le parti tradizionalmente meno impiegate del pesce (come la pelle e le lische) in abbinamento a prodotti autunnali come le castagne e i cachi.



Lo show cooking con degustazione ai tavoli si è svolto alla presenza degli addetti ai lavori in tema di comunicazione, dando così la possibilità di fare conoscere attraverso il palato di ognuno la tinca abbinata ad altri prodotti del Roero (peperoni, nocciole, pesche e vini).