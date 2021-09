Ripartono i corsi di circo per bambini e adulti con la scuola Fuma che 'Nduma

Sono passati 18 anni, era il giugno 2003, centotrentasette bambini, a seguito di un laboratorio scolastico, si esibivano con i nasi rossi, le biciclette con una ruota sola, Marene invasa da giganti buoni e coloratissimi con delle gambe infinite E' stata la nascita di “Bimbocirco”, quell'anno nacque, con dodici allievi, la prima scuola di circo del Piemonte, la terza in Italia.

I corsi ripartono: ecco dove e quando.

MARENE - lunedì a partire dal 20 Settembre, palestra comunale Via Trieste 9.

- 15.15/16.45: Amici circasi, dedicato ai ragazzi/e diversamente abili (a partire dal 4 di ottobre)

- 16.45/18.15: bambini/e e ragazzi/e dai 7 ai 16 anni

BRA - martedì a partire dal 21 Settembre, palestra Pellizzari via Luigi Mercantini 9.

- 16.45/18.15: bambini/e dal 6 ai 9 anni

- 18.15/19.45: ragazzi/e dai 10 ai 15 anni

- 20.15/22.15: corso adulti dai 16 ai 99 anni

CUNEO mercoledì o giovedì a partire dal 22 e 23 Settembre, palestra Via Mazzini 3.

-17.00/18.15: bambini/e dai 6 ai 9 anni

-18.15/19.30: bambini/e dai 9 agli 11 anni

-19.30/21: ragazzi/e dai 12 ai 15 anni

- MERCOLEDI' 21/23: corso adulti dai 16 ai 99 anni

- GIOVEDI' 21/22.30: riservato ai gruppi performativi MicrOmega e Treggì.

SAVIGLIANO sabato a partire dal 25 Settembre, palestra Marconi Piazza Molineri 9.

-14/15.30: bambini/e dai 6 ai 9 anni.

-15.30/17: ragazzi/e dai 10 ai 15 anni

-17/18.30: corso adulti dai 16 ai 99 anni

E per festeggiare la ripartenza, grande FESTA di RIAPERTURA domenica 26 settembre presso il nostro tendone da circo nel meraviglioso parco Longis dell'associazione Oasi Giovani, con cui ormai da anni collaboriamo e senza la quale molto di ciò che facciamo non sarebbe possibile. Via del Follone angolo Via Bosco delle Orche a Savigliano.



Programma

ore 12,00 pic-nic circense nel parco. Portare coperte da pic-nic e ognuno il proprio pranzo e, se si ha piacere, qualcosa da condividere

ore 14.30-17,00: laboratori di circo per grandi e piccini a cura dei nostri insegnanti e dei nostri allievi più grandi

ore 16,00 dibattito sulla pedagogia del circo e sull'importanza che esso ha nel percorso di crescita dei bambini e ragazzi. Un tendone in città come spazio di crescita sociale.

ore 17.30: spettacolo della compagnia "Treggì", ragazzi/e dai 12 ai 15 anni facenti parte della nostra scuola di circo e a seguire presentazione dello spettacolo in preparazione del nostro Magister Chala con Alice

Il tutto si concluderà intorno alle 19.

Trattandosi di attività all'aperto non occorre il green pass,

Siete tutti invitati INGRESSO GRATUITO per info 3332742858