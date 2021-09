Savigliano, aperto il "Parco della Lentezza" (FOTO)

A Savigliano, inaugurato il "Parco della Lentezza". Un nuovo spazio educativo ideato dal Centro Famiglie che potrà essere frequentato, vissuto e migliorato da tutta la Comunità.

Al momento, in attesa che le normative anti-covid consentano la riapertura dei locali interni, il Centro Famiglie di Savigliano riprende qui le proprie attività educative per cui non sarà necessario presentare il green pass.

Da lunedì 13 settembre sono tornati in vigore gli stessi orari: ai più piccoli (fascia 0-3) ed ai loro genitori saranno dedicate le mattinate di lunedì e giovedì dalle 9:30 alle 11:30, mentre per i più grandi (fascia 0-10) i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario fisso dalle 16:30 alle 19.