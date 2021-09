Primo gol in campionato per Francesco Bongiovanni e Fabio Mazzafera, a segno rispettivamente per Bra e Saluzzo nell'1-1 dell' "Amedeo Damiano".

Un risultato finale che soddisfa i padroni di casa e lascia un pizzico di rammarico agli ospiti, come evidenziato dai due marcatori di giornata nelle interviste post partita.