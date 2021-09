Ciclismo: Matilde Vitillo si aggiudica l'ottavo "Trofeo Inalpi - Viterie Annibale"

E' la piemontese Matilde Vitillo (BePink) la vincitrice dell'ottava edizione del "Trofeo Inalpi - Viterie Annibale", gara open organizzata dal Racconigi Cycling Team nel cuore della città in provincia di Cuneo.

L'astigiana di Frinco, già campionessa del mondo su pista nella categoria junior, ha battuto allo sprint la vicentina di Cassola Beatrice Rossato (Isolmant - Premac - Vittoria), con la quale si era avvantaggiata sul resto del gruppo ad una ventina di chilometri dalla conclusione. Terzo posto per la bergamasca Martina Fidanza (Isolmant - Premac - Vittoria), fresca dominatrice del "Trofeo Città di Alba", che ha relegato ai piedi del podio la brinazola Sara Fiorin. Proprio l'atleta vestita con la maglia del G.S. Gauss, reduce dai mondiali su pista, è risultata la migliore atleta appartenente alla categoria junior, davanti a Valentina Basilico, portacolori della società organizzatrice della manifestazione, ed alla ligure della Valcar - Travel & Service Serena Brillante Romeo.

Ai nastri di partenza della corsa voluta dalla formazione di patron Silvio Traversa si sono schierate 117 delle 147 atlete iscritte, che si sono sfidate sulla distanza di 92 chilometri spalmati sulle strade di un circuito quasi totalmente pianeggiante, ma ricco di tratti tecnici e di passaggi spettacolari.

La competizione è vissuta sulla fuga ben orchestrata da un terzetto composto dalle toscane Giulia Marchesini (Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano) ed Angelica Brogi (Born to Win - G20 Boiler Parts - Ambedo) e dalla bresciana del team Isolmant - Premac - Vittoria Emanuela Zanetti. Le fuggitive, evase dal gruppo poco prima di metà corsa, sono rimaste al comando per circa 25 chilometri, accumulando un vantaggio massimo di poco superiore ai 40 secondi.

A due tornate dalla conclusione, quando al traguardo mancavano una ventina di chilometri, Matilde Vitillo (BePink) e Beatrice Rossato (Isolmant - Premac - Vittoria) hanno salutato le avversarie e si sono involate verso il traguardo finale. La reazione del gruppo, forse tardiva, non ha consentito il ricongiungimento per una manciata di secondi, permettendo alle due attaccanti di giocarsi in volata in successo. La gara di Racconigi era valevole anche come seconda prova della "Due Giorni in Rosa nelle Terre della Granda", tradizionale manifestazione ciclistica femminile voluta dal Racconigi Cycling Team in collaborazione con l'A.S.D. Alba - Bra - Laghe - Roero.

La vittoria finale tra le elite è andata alla campionessa europea in carica su pista Martina Fidanza (Isolmant - Premac - Vittoria), prima nel "Trofeo Città di Alba" disputato sabato 18 settembre e valevole come prova inaugurale, la brianzola Sara Fiorin (G.S. Gauss), dominatrice di entrambe le prove, si è aggiudicata la graduatoria riservata alle giovani, mentre la portacolori della formazione marchigiana Born to Win - G20 Boiler Parts - Ambedo Giorgia Simoni, ha primeggiato nella classifica finale riservata ai traguardi volanti.

Alla ricca cerimonia di premiazione sono intervenuti l'Onorevole Monica Ciaburro, segretario della XIII Commissione Camera dei Deputati, Il Senatore Marco Perosino, membro della sesta Commissione del Senato, Paolo Bongioanni, consigliere della Regione Piemonte, il Dott. Mario Sasso, consigliere della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Primo Cittadino di Racconigi Valerio Oderda ed il prezioso sponsor, nonchè grande sostenitore del Racconigi Cycling Team, Domenico Annibale.

ORDINE D'ARRIVO OPEN "TROFEO INALPI - VITERIE ANNIBALE - DUE GIORNI IN ROSA" A RACCONIGI (CN):

1) Vitillo Matilde (BePink) Km 92 in 2h24'52'' alla media di 38,104 Km/h

2) Rossato Beatrice (Isolmant - Premac - Vittoria)

3) Fidanza Martina (Isolmant - Premac - Vittoria)

4) Fiorin Sara (GS Gauss)

5) Basilico Valentina (Racconigi Cycling Team)

6) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service)

7) Crestanello Lara (BePink)

8) Carbonari Anastasia (Born to Win - G20 Boiler Parts - Ambedo)

9) Cisamolo Giorgia (GB Junior Team ASD)

10) Valtulini Elisa (SCV Bike Cadorago)

ORDINE D'ARRIVO ELITE "TROFEO INALPI - VITERIE ANNIBALE - DUE GIORNI IN ROSA" A RACCONIGI (CN):

1) Vitillo Matilde (BePink)

2) Rossato Beatrice (Isolmant - Premac - Vittoria)

3) Fidanza Martina (Isolmant - Premac - Vittoria)

4) Crestanello Lara (BePink)

5) Carbonari Anastasia (Born to Win - G20 Boiler Parts - Ambedo)

6) Cisamolo Giorgia (GB Junior Team ASD)

7) Rossetti Sonia (GB Junior Team ASD)

8) Masetti Gaia (Top Girls - Fassa Bortolo)

9) Pozzobon Beatrice (GS Mendelspeck)

10) Mantovani Aurora (Vo2 Team Pink)