Quattro nuovi percorsi di installazione d'arte pubblica per "Creativamente Roero"

Creativamente Roero inaugura i 4 nuovi percorsi di installazione d’arte pubblica creati nel corso della sua 3° edizione, sparsi nei Borghi di Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà e Santa Vittoria d’Alba.



Si terrà domenica 26 settembre 2021 la festa itinerante di inaugurazione delle opere realizzate dalle artiste Elena Franco, Enrica Borghi, Marta Fontana e Seçil Yaylalı nel corso di questa 3° edizione 2020-2021 delle residenze d’artista di Creativamente Roero a cura di Patrizia Rossello, il cui tema è “A due passi dal mare”.

Le installazioni di arte contemporanea saranno inaugurate nei Comuni di Magliano Alfieri, Ceresole d’Alba, Montà e Santa Vittoria d’Alba, ai quali resteranno in dotazione in modo permanente.

A partire da metà settembre le artiste Elena Franco, Enrica Borghi, Marta Fontana e Seçil Yaylalı hanno ufficialmente cominciato il loro ultimo periodo in residenza con Creativamente Roero nei borghi ospitanti - rispettivamente Magliano Alfieri, Ceresole d’Alba, Montà e Santa Vittoria d’Alba - per portare a termine e allestire le opere, legate da un unico filo conduttore: il mare.



Caratteristica comune delle installazioni prodotte da ciascuna artista in questa edizione è quella di costituire un percorso in più tappe nelle aree pubbliche del Borgo a loro assegnato. Tutti i lavori - come del resto in tutte le edizioni di Creativamente Roero - sono stati realizzati con il supporto delle comunità che vivono nel territorio, coinvolte in laboratori per bambini e adulti, convegni e attività di ricerca e co-progettazione.