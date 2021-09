I ringraziamenti di una lettrice al reparto di ginecologia del Santa Croce di Cuneo

Dopo un intervento chirurgico effettuato nei giorni scorsi presso il reparto di Ginecologia dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo sento il bisogno di ringraziare pubblicamente il Dott. Puppo e la sua equipe, il personale infermieristico e le operatrici per la professionalità, la competenza e l’umanità dimostrate durante il mio ricovero. Nei momenti in cui si è più fragili e soli, anche per le restrizioni legate al Coronavirus, trovare persone buone e comprensive, pronte anche a farti sorridere per allentare la tensione, è un grande aiuto, non solo fisico, ma anche morale. Tutto questo è ancora più encomiabile, se si considerano i loro pesanti turni di lavoro. Grazie.

Graziella Dogliani