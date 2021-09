A Cheese anche il 2°Reggimento Alpini di Cuneo

Il 2° Reggimento Alpini di Cuneo ha partecipato a Bra, nella città in cui il Reparto è nato 139 anni fa e di cui è cittadino onorario, all’edizione 2021 di Cheese con 15 militari.



Il contributo fornito si è tradotto nel supporto alla Polizia Locale e al comitato organizzatore per garantire il controllo dei varchi di accesso all’evento, la sicurezza dei visitatori ed evitare il crearsi di assembramenti.



Inoltre in piazza Roma il 2° Reggimento Alpini ha realizzato una mostra statica di mezzi tattici in dotazione alle Truppe Alpine (VTLM e BV) e un Info Point, presso il quale personale qualificato ha svolto attività promozionali e di reclutamento.



Immancabile l’installazione di una palestra di arrampicata artificiale, dove, supportati da due istruttori militari di alpinismo del Doi (come storicamente viene chiamato il Reggimento) i cittadini hanno potuto cimentarsi con corde, rinvii ed appigli provando per poche ore la quotidianità addestrativa degli oltre 11.000 alpini.

Inoltre, in uno stand dedicato, alpini dell’Esercito specializzati hanno illustrato le capacità della cucina militare campale, modello Osim, strumento logistico utilizzabile in contesti addestrativi/operativi e che soddisfa la preparazione di 200 razioni.