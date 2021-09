A Mondovì torna "Sport in piazza", Robaldo: "Occasione per avvicinarsi alle discipline sportive più disparate"

La manifestazione, in programma per domenica 26 settembre, si svolgerà per le vie di Breo, dalle 14 alle 17.30.

"Un'iniziativa – commenta l'assessore allo sport, Luca Robaldo — molto apprezzata e che si svolge da diversi anni. Nel 2021 la riproponiamo, seppure in un format diverso a causa delle restrizioni. Ci crediamo molto, perché “Sport in piazza” si conferma un'ottima occasione per conoscere le numerose associazioni sportive presenti sul territorio, un’opportunità ancora più importante affinché lo sport sia il vero veicolo della ripartenza".

"Il ringraziamento – conclude l'assessore Robaldo – va come sempre a tutti coloro che rendono possibile questa giornata di sport e di amicizia. Le associazioni sportive sono una risorsa essenziale per la nostra città: crediamo nello sport come strumento di formazione, ma anche come occasione di divertimento e di condivisione. E crediamo che “Sport in piazza” sia un bel modo per dimostrarlo. Particolare gratitudine la formulo alla As.Com Monregalese e a “la Funicolare” per la richiesta ai propri aderenti di tenere aperti gli esercizi commerciali, così come alla Fondazione CRC che sostiene la manifestazione, al Lions Club ed al Leo Club Mondovì Monregalese che non fanno mai mancare la loro presenza ed il loro sostegno".