A Roccabruna si festeggiano i nati nel 2020!

Il 18 settembre 2021 l’amministrazione Comunale di Roccabruna ha organizzato un momento di festa per dare il benvenuto nella comunità ai bambini nati nell’anno 2020.

L’iniziativa, intitolata “una VITA in Comune”, nata dell’idea del vicesindaco Massimo Gianti, ha voluto condividere con le famiglie la gioia per la nascita dei bambini e festeggiare con la Comunità, che in questo bambino riconosce un nuovo cittadino e una futura risorsa per il territorio.

Si è voluto ricordare a tutti ma soprattutto ai giovani genitori che si è protagonisti e responsabili della società, iniziando ad essere, individualmente e in gruppo, cittadini attivi e consapevoli, con l’obiettivo di tutelare “tutto ciò che si ha in comune”.

Il Sindaco Arneodo Marco ha ringraziato le famiglie per la loro partecipazione e i nuovi cittadini di Roccabruna ricordando che il Comune cercherà sempre di creare i presupposti affinchè possano crescere con i valori di buoni cittadini.

Ai piccoli cittadini è stato donato un pacco con articoli per la prima infanzia realizzato grazie al contributo della Farmacia Gallinotti della Dott.ssa Isabella Gallinotti e dell’Associazione AVIS di Dronero. I proprietari Salomone Giorgio e Paolo Deconti, dell’Associazione Sportiva Val Maira Piscine, hanno messo a disposizione un buono regalo consistente in 1 ingresso a nuoto libero x la famiglia e 1 lezione del corso di acquaticità.

Inoltre durante la giornata della “Festa degli alberi 2020”, prevista in primavera, verranno messi a dimora piante “battezzate” con il nome di ogni bambino, a simboleggiare l’augurio per una crescita serena e solida.

Il Sindaco Arneodo Marco, a conclusione del momento di incontro, ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita dell’iniziativa ed Il Presidente dell’AVIS, Leo Acchiardi, presente alla cerimonia ha rimarcato il concetto di donazione del sangue come vera e propria donazione di VITA.

Nomi Bambini:

Mattia, Gioele, Martino, Ginevra, Arianna, Arianna, Andrea, Carla, Maddalena.

Un ringraziamento speciale al Comune di Roccabruna e agli sponsor: Farmacia Gallinotti, Avis Dronero e