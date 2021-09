Bra: il giovane Elia Brizio vicecampione italiano di windsurf giovanile

Bra ha un vice campione italiano di windsurf giovanile, categoria Under 17 Foil. E’ Elia Brizio, che il 9 settembre scorso è salito sul podio a Torbole, nelle acque del Lago di Garda, raggiungendo in gara – unico partecipante proveniente dal Piemonte – l’importante risultato.



Il giovane atleta, iscritto al quarto anno delle scuole superiori, è stato ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo Municipale dall’Amministrazione comunale di Bra.



Il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore allo Sport Daniele Demaria si sono complimentati con Elia per l’impegno e i riconoscimenti ottenuti, vista anche la lontananza da zone marine o lacustri dove potersi allenare agilmente, oltre che per il positivo modello formativo che contribuisce a promuovere, con la sua attività e la sua grinta sportiva, tra i coetanei e i giovani braidesi.



Nelle scorse settimane Elia Brizio è stato inoltre premiato a Domaso, nelle acque del Lago di Como, quale campione 2021 Under 17 della stessa specialità a livello zonale Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, vincendo anche il premio come migliore atleta emergente dell'anno. Fa parte del National Team Challenger sails di Senigallia (AN) e del Team Patrik Boards per quanto riguarda l'uso delle tavole, ed è sponsorizzato dalla Tesi Square di Roreto di Cherasco.