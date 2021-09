Cheese 2021: attività potenziata per la Polizia Locale di Bra

Sono stati oltre 50 gli agenti della Polizia Locale che hanno prestato servizio a Bra durante i quattro giorni di “Cheese 2021”, per garantire la sicurezza dei visitatori, il rispetto delle misure di prevenzione e regolamentare la viabilità.



Oltre all'intero organico del Corpo della Polizia Locale di Bra (23 operativi, 3 amministrativi e 2 ausiliari del traffico, coordinati dal Comandante Commissario Capo Mauro Taba), in città sono giunti altri 35 agenti, provenienti da comandi delle province di Cuneo, Asti e Torino.



Al Comando di via Moffa di Lisio è stata allestita la Sala di Controllo e Coordinamento interforze, costantemente in contatto con il personale in servizio sull’evento, e un Posto Medico Avanzato di Primo Soccorso.