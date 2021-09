Comune di Stroppo e BIOMA Onlus insieme per il ripristino della Fucina del Piri

"Il ripristino di una macchina mulino non è il semplice rimettere in funzione un macchinario".

In Valle Maira un ambizioso progetto vede come protagonisti il comune di Stroppo e la cooperativa agricola sociale BIOMA Onlus.

Non soltanto il tramandare un sapere ma, riaccendendo la fiamma, creare una nuova opportunità di apprendimento e lavoro, come anche un punto di riferimento e ritrovo per la Comunità.

Sabato 25 settembre a Stroppo, in mattinata, presso la Fucina del Piri ci sarà un “assaggio” di quello che è un sogno in fase di realizzazione.

Alle ore 10 una dimostrazione di forgiatura a martello, con la presenza del Maestro Luca Bonanni di Pisa, desidererà essere l'inizio di un percorso di “incudini accademici”. L'obiettivo futuro sarà quello alternare i migliori maestri (italiani e stranieri) della forgiatura, in un percorso di formazione aperto ad appassionati e studenti.

Nel pomeriggio invece, presso la piazza in frazie Paschero, alle ore 15.00 l'incontro con gli ideatori rivelerà i dettagli, il sogno e la sua concretezza.

I due appuntamenti sono ad ingresso libero e, nel rispetto delle norme Covid-19, con richiesta di uso mascherina e rispetto del distanziamento minimo.

Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri: 379 2226857 / 349 7730279