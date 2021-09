Cossano Belbo rifà il selciato del centro storico

Sono stati appaltati i lavori per il rifacimento del selciato nel centro storico di Cossano Belbo. Due progetti distinti di cui uno di 160mila euro finanziato con fondi regionali (80mila) e avanzo di amministrazione (80mila), mentre il secondo di 85mila finanziato per circa 81mila da fondi ministeriali e 4mila da avanzo di amministrazione.



I due interventi consentiranno di sostituire il vecchio selciato di tutto il centro storico, fatto con pietre di Langa disposte in verticale, pietre che nel corso degli anni, purtroppo, si sono progressivamente sfaldate o mosse dal loro sito, creando seri problemi per la circolazione sia pedonale che dei mezzi di trasporto.



I due appalti sono andati a ditte locali che indicativamente inizieranno i lavori nell'autunno di quest'anno e prevedono l'utilizzo di porfido e lastre, tutte di pietra di Luserna, una pietra molto più resistente al passaggio e alle intemperie.



I progetti prevedono anche la stesura di tubazioni ad hoc per la fibra e per altre eventuali utenze oltre al corretto convogliamento delle acque piovane .



Inoltre la salita a fianco del pozzo che porta alla piazzetta superiore del comune, sarà rimodulata con le giuste pendenze per evitare che mezzi con passo lungo possano danneggiarsi. Sulla piazzetta superiore troverà posto, sempre incastonata nel contesto della nuova pavimentazione, una bellissima rosa dei venti per abbellire ulteriormente l'area.



"Un'altra opera importante per Cossano, realizzabile grazie ai contributi vari ottenuti, ma anche utilizzando i fondi derivanti dalla oculata gestione delle risorse comunali: un aspetto da non trascurare", commenta l’Amministrazione comunale.