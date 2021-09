Degrado in Cuneo centro, Manassero: "Non c'è un problema razzismo, ma nemmeno soluzioni rapide e sicure"

Non c’è da stupirsi che, in tempi di avvio di campagna elettorale – in vista delle elezioni comunali dell’anno prossimo – la situazione relativa a senso di sicurezza e degrado nell’area di corso Giolitti e della stazione di Cuneo torni a furoreggiare tra i banchi del consiglio comunale (posto che, in buona sostanza, mai se ne era allontanata).



Nella prima serata di consiglio – lunedì 20 settembre – due sono state le interpellanze che hanno toccato l’argomento, presentate da “Beppe” Lauria e da Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni).



Il documento presentato da Sturlese prende le mosse dalla protesta civile dei residenti di giovedì 2 settembre – che si è sostanziata nell’affissione di lenzuola bianche dai balconi degli appartamenti - ; Sturlese chiede un intervento di risocializzazione e interazione positiva tra gruppi etnici e sociali differenti all’interno del quartiere, che sostenga la cultura ma allo stesso tempo contenga i comportamenti illegali. E con un unico obiettivo: superare la percezione di abbandono largamente diffusa nella popolazione.



Anche l’interpellanza di Lauria punta l’attenzione su questa “percezione di abbandono”, ma in modo più concreto e fattuale: secondo il consigliere, a parte gli annunci sbandierati nel corso degli anni l’amministrazione comunale non ha fatto davvero nulla di utile per risolvere la situazione. Lauria ha quindi chiesto delucidazioni sulla reale utilità di un posto di polizia Municipale chiuso nelle ore serali e notturne, sulle attività sono intraprese dall’amministrazione in supporto alla delibera che vieta il consumo di alcolici nelle aree pubbliche e sul funzionamento del sistema di videosorveglianza di recente installazione.



“Davanti a temi così complessi non esistono ricette facili e immediate, nessun antibiotico che risolva nell’immediato – ha sottolineato la vicesindaco Patrizia Manassero nel corso dell’intervento di risposta all’interpellanza di Sturlese - ; tante azioni sono utili, se ragionate e tarate nuovamente quando necessario”.



“Ogni capoluogo ha problemi di questo tipo, tanto che nel PNRR il tema ha una linea specifica di finanziamento per i comuni capoluogo, una prospettiva a cui guardare e che segnala il fatto che non si voglia lasciare soli gli enti” ha aggiunto Manassero, concordando poi con Sturlese sul fatto che nel quartiere Cuneo centro non esita una tensione razzista: piuttosto, i residenti hanno espresso difficoltà rispetto ad alcuni comportamenti che generano insicurezza sociale.



“Quest’anno abbiamo attivato servizi puntuali – ha aggiunto ancora - : oltre alle 50 persone ospitate in dormitorio abbiamo offerto case in alloggi diffusi ad altre 45, 80 sono quelle in accoglienza e sono stati altrimenti ospitati una quarantina di senza fissa dimora. Certo la rimozione delle panchine è stata dolorosa, una sconfitta che, tra l’altro, si rivelerà probabilmente poco efficace. Proprio oggi abbiamo realizzato un incontro con il comitato di quartiere, consci che sia necessario dare l’idea che tutte le iniziative abbiano un’unica visione progettuale”.



L’assessore Paola Olivero ha invece risposto a Lauria, sottolineando che il presidio di polizia Municipale ha monitorato - sin dalla sua apertura - in maniera precisa e puntuale la zona nei pomeriggi dal lunedì al venerdì ma che, grazie alla collaborazione con le altre forze dell’ordine, ai terzi turni e a varie iniziative, l’area viene monitorata in tutte le ore della giornata.



Dal 12 maggio – data di entrata in vigore dell’ordinanza che vieta il consumo di alcolici negli spazi pubblici – sono stati comminati 34 verbali, oltre a sei verbali per ubriachezza molesta, quattro sanzioni per dehors non regolari e tre per occupazione di suolo pubblico non conforme; inoltre, sono state controllate le attività commerciali dell’area, ed eventualmente sanzionate. Il sistema di videosorveglianza, infine, è attimo dal primo agosto.



“L’ordinanza, però, vieta il consumo e non la vendita da parte degli esercenti – ha specificato Olivero - . Il servizio igienico della stazione, inoltre, viene pulito tre volte a settimana ed è la risposta a una precisa richiesta dei residenti”.