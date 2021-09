La Guardia di Finanza ha celebrato il patrono San Matteo: messa in Cattedrale a Cuneo

Anche i Finanzieri hanno un patrono, è San Matteo. E l’hanno festeggiato proprio oggi (martedì 21 settembre) nella Cattedrale di Santa Maria del Bosco, a Cuneo.



San Matteo, apostolo e evangelista, la cui memoria liturgica cade il 21 settembre, è stato proclamato patrono della Guardia di Finanza nel 1934, a seguito di determinazione del cardinale Eugenio Pacelli, affinché tutti gli appartenenti al Corpo possano, sul suo esempio, unire l’esercizio fedele del dovere verso lo Stato con la fedele sequela di Cristo.

La messa è stata officiata dal parroco e delegato vescovile, don Mauro Biodo, che nell’omelia ha commentato il passo di Vangelo in cui Gesù invita il pubblicano Matteo a seguirlo: “Tutti siamo chiamati ad affinare lo sguardo per guardare non l’esteriorità, ma al cuore ed accorgerci che le differenze che ci possono essere tra noi, non sono un ostacolo, ma un’occasione di ricchezza”.

Alla funzione sono intervenute delegazioni di tutti i Reparti delle Fiamme Gialle della Granda, agli ordini del comandante provinciale, colonnello Luca Albertario, ai quali si sono uniti gli appartenenti all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia con il proprio stendardo.

Custodi dell’immenso patrimonio di valori che orientano la loro vita, prima della solenne benedizione, con la recita della preghiera del Finanziere, i presenti hanno ribadito il loro giuramento.