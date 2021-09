Mondovì, App mobile e gamification i progetti vincitori di "Idee d’Impresa" che saranno presentati a "Trasformazioni"

Saranno svelati nella serata di sabato 25 settembre i vincitori del contest "Idee di impresa", realizzato dal Comune di Mondovì in collaborazione con il Circolo delle Idee, la Consulta Comunale Femminile e il prezioso supporto della Fondazione CRC.

Obiettivo del concorso: presentare un progetto che unisse giovani, digitalizzazione e turismo, con uno sguardo focalizzato sul territorio monregalese.

“Siamo felici di aver ricevuto tante proposte” – spiegano dal Circolo delle Idee e dalla Consulta Femminile di Mondovì – “Scegliere i vincitori non è stato semplice: tutti i progetti erano coerenti con gli obiettivi del contest e per questo c’è la volontà di dare un proseguo anche a molte delle idee che sono risultate vincitrici, coinvolgendo i partecipanti in altre iniziative”.

I progetti premiati e i giovani start-upper di "Idee di impresa" saranno presentati in occasione di "Trasformazioni", una serata-evento nella splendida cornice di piazza Maggiore e parteciperanno a un di formazione offerto dalla società incubatrice Socialfare, strutturato su nove incontri da tre moduli, tra formazione in plenaria e workshop con un percorso di accompagnamento condotto utilizzando l’approccio metodologico ibrido del Design Sistemico e del Design Thinking.

"I progetti premiati" - rivelano in anteprima gli organizzatori - "sono relativi a un portale collegato ad una applicazione mobile attraverso cui far conoscere le molteplici attrazioni del territorio e una nuova modalità di sviluppo e promozione turistica attraverso l’esperienza della gamification".

“Trasformazioni” inizierà a partire dalle 17: dopo i saluti istituzionali e la premiazione, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere e approfondire alcune esperienze vincenti del territorio; tra gli ospiti già svelati Nadia Farchetto, Presidente di Itur, da 10 anni attiva nel settore dell'accoglienza e nella gestione di sistemi turistici ed Eugenia Forte, startup business developer per SocialFare, primo centro italiano interamente dedicato all'innovazione sociale, partner del contest Idee d'Impresa.

Dalle 19.30 aperitivi in collaborazione con i locali di piazza e musica live, in attesa di conoscere i vincitori di Home Song Contest, promosso dal Circolo Delle Idee dai e dai giovani del progetto “Radio cafè”, durante il periodo pandemico per invogliare i giovani a continuare a fare musica anche "a distanza" e in assenza di concerti.

Dalle 21 proiezione del video del dj set in mongolfiera realizzato dal team "Orizzonti Sonori" con l'Aeroclub Mondovì, silent show e visite notturne ai monumenti e ai musei civici

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti i partecipanti dovranno essere muniti di green pass.