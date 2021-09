Savigliano: in arrivo in nuovi buoni spesa alimentare per famiglie in difficoltà

Dal Comune di Savigliano in arrivo i nuovi buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità per le famiglie in difficoltà dopo l’emergenza sanitaria. Già attivati lo scorso anno, quelli attivati grazie al contributo del Ministero da oltre 90 mila euro, saranno in un’unica distribuzione, alzando quindi il valore dei buoni per nucleo famigliare.

Le domande potranno essere presentate dal 27 settembre fino al 29 ottobre. Saranno poi selezionate dalle assistenti sociali del consorzio Monviso Solidale. Una volta in distribuzione (in tagli da 10, 25 e 50 euro) potranno essere utilizzati dalle famiglie presso gli esercizi commerciali locali. Saranno distribuiti dalla San Vincenzo, dalla Caritas Diocesana, dalla CRI e dal Centro Aiuta alla Vita.

Per presentare domanda i cittadini dovranno rivolgendosi al Consorzio Monviso Solidale compilando l'apposito modulo. I richiedenti dovranno dichiarare la situazione socio-economica del nucleo familiare e la situazione emergenziale per cui necessita della misura urgente di solidarietà alimentare. La scadenza per il loro utilizzo dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2022.