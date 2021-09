Scontro in tangenziale ad Alba: vittima un 21enne [FOTO]

Tragico incidente sulla tangenziale di Alba, che in questo momento (alle ore 18 di oggi, martedì 21 settembre), risulta ancora bloccata in direzione Roddi-Alba per uno scontro avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le 16, nei pressi del distributore di benzina presente a qualche centinaio di metri dallo svincolo di ingresso in città.



Coinvolti nel sinistro due furgoni, andati a scontrarsi con una dinamica che in questo momento non è ancora completamente chiara. Tra le possibilità, quella che uno dei due mezzi possa avere agganciato l’altro in fase di sorpasso. Uno dei due veicoli è quindi finito nella scarpata a bordo strada, rovesciandosi su un fianco, mentre l’altro ha finito la propria corsa sullo spartitraffico che separa i due sensi di marcia.



L’incidente ha purtroppo provocato una vittima, un 21enne residente in provincia di Torino e che lavorava per una ditta di Settimo Torinese. Le generalità del giovane non sono al momento ancora note.



Una seconda persona è stata presa invece in cura dai sanitari del 118, intervenuto con l’elisoccorso, ma non risulterebbe grave.



Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuco arrivati dal distaccamento albese e gli agenti della Polizia Municipale albese.