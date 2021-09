Addestramento cani: il successo di Fabio Marinoni, esperto in educazione cinofila

In molti oggi sono consapevoli di quanto sia importante addestrare il proprio cane, insegnare a Fido come comportarsi nel modo corretto per poter convivere senza problemi. Quello che tuttavia ancora in troppi ignorano è che quando si parla di addestramento cani non si fa riferimento esclusivamente all'apprendimento di comandi che devono essere eseguiti dall'animale. Il procedimento è molto più complesso, in quanto prima di tutto è fondamentale comprendere il proprio amico a 4 zampe, entrare nella sua testa e capire i suoi comportamenti. Solo così sarà poi possibile instaurare un rapporto di fiducia e rispetto reciproco, che porterà ad una convivenza equilibrata e priva di qualsivoglia problema. È questo che traspare dagli insegnamenti di Fabio Marinoni, esperto di educazione cinofila ormai riconosciuto e diventato un vero e proprio punto di riferimento nel settore.

Fabio Marinoni: punto di riferimento nel settore dell'educazione cinofila

Fabio Marinoni è ormai visto come un punto di riferimento per quanto riguarda l'educazione cinofila e non c'è da stupirsi di ciò, perché vanta un curriculum decisamente interessante. Da sempre grande amante dei cani, si è dapprima formato in ThinkDog per poi diventare un Istruttore in riabilitazione comportamentale professionista. Ha completato dunque la sua formazione in Svizzera diventando Istruttore OPAn e nel 2019 ha frequentato la scuola di K9 Cross Training.

Dal 2015 Fabio Marinoni gestisce il proprio centro cinofilo “Il mio cane mi parla” offrendo corsi sia individuali che di gruppo ed un paio di anni fa ha aperto anche la sua palestra Dog Mental & Fitness, dove svolge lezioni private per il miglioramento psico-fisico del cane.

Nel 2020 è uscito il primo libro di Fabio Marinoni, dal titolo “Non basta amare bisogna sapere come fare”, ricco di consigli utili per comprendere gli atteggiamenti del proprio amico a 4 zampe ed entrare in sintonia con lui.

Parliamo insomma di un personaggio di spicco nel settore: un vero e proprio esperto per quanto riguarda educazione ed addestramento cani.

Educazione Cinofila Online: la piattaforma di Fabio Marinoni

Durante il lockdown Fabio Marinoni, costretto allo stop come tutti gli altri professionisti del settore, ha deciso di aprire una piattaforma online che oggi sta riscuotendo un grande successo: educazione-cinofila.online. Si tratta di un portale diventato in brevissimo tempo un punto di riferimento per tutti coloro che hanno un amico a 4 zampe, perché al suo interno è possibile trovare moltissimi video-corsi interessanti per qualsiasi tipo di esigenza educativa.

Non solo: nel blog sono raccolti diversi spunti e riflessioni per imparare a comprendere alcuni dei comportamenti tipici dei cani, interpretarli al meglio e gestirli nel modo corretto. Mediante la piattaforma online inoltre Fabio Marinoni offre un servizio di consulenza personalizzato, in modo che ognuno possa ottenere dei consigli mirati in base alle proprie specifiche esigenze e alle particolarità del proprio amico a 4 zampe. D'altronde, così come avviene per noi umani, anche i cani non sono tutti uguali ed ognuno di loro ha bisogno di essere compreso, accettato e gestito tenendo conto della sua individualità e delle peculiarità del suo carattere, che lo rendono unico.