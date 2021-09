A Boves si presenta il libro “Conta le lettere”

Domenica 26 settembre al Parco Marquet alle ore 16 si terrà la presentazione del libro di Alessia Lucchino “Conta le lettere”.

Durante il pomeriggio all’insegna della poesia l’autrice del volume leggerà alcune poesie contenute nella raccolta.

“Le mie poesie sono molto legate al quotidiano – spiega Alessia - così come il titolo del libro “Conta le lettere”. Questo perché ho un rapporto di armonia con l’universo e credo debba essere amato nella sua grandezza, con concentrazione sulle piccole cose. Siamo circondati da arte, l’universo è spiritualità, arte, bellezza e la poesia riesce bene a rappresentare questo scenario”.

Conclude Alessia Lucchino: “Sono convinta che la poesia sia unione con il teatro, il teatro è un luogo sicuro, magico, la mia porta per le “favole”, nello stesso tempo però è incredibilmente liberatorio e reale. È da 10 anni che frequento corsi di teatro, principalmente con Elisa Dani e il fatto che lei sia con me in questo giorno speciale, ha un grandissimo valore, è stupendo”.

Posti limitati e prenotazione obbligatoria telefonando al n. 345 4468253. Ingresso gratuito.