Pochi giorni all'avvio del corso di formazione: "Giovani verso il politico e il sociale"

Mancano pochi giorni all’avvio del corso di formazione rivolto ai giovani che desiderano impegnarsi nell’ambito sociale e politico, in programma a partire dal 25 settembre, nel salone della parrocchia di San Paolo di Cuneo; pertanto occorre affrettarsi per le iscrizioni.

L’iniziativa, rivolta ai giovani, dai 18 ai 35 anni, che desiderano confrontarsi sull’impegno dei cristiani nel mondo di oggi, si intitola “Giovani verso il politico e il sociale”, ed ha come punto di partenza l’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. Durante le lezioni ci sarà una parte di relazione ed una esperienziale. Ampio spazio sarà riservato al confronto e dibattito.

Lo scopo è quello di aiutare i giovani ad avere una speranza per il loro futuro, che si concretizzi in un servizio per il bene comune, che doni dignità, uguaglianza e fratellanza, ispirandosi ai valori del Vangelo e che dia loro il coraggio di mettersi in gioco, con la gioia di restituire quanto di buono ciascuno ha ricevuto.

Gli incontri avranno cadenza quindicinale e si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle regole sanitarie in vigore, il sabato dalle ore 10 alle 12, con inizio sabato 25 settembre (per la presentazione); poi si proseguirà: il 2, 16 e 30 ottobre; il 13 e 27 novembre e l’11 dicembre.

Il corso è stato realizzato con un lavoro di rete, tra le Acli provinciali di Cuneo come capofila, con l’Azione Cattolica, Neapolis, Confcoperative, Cisl, Associazione Papa Giovanni XXIII, Aipec, Ucid, Scout e Coldiretti; Pastorale Giovanile, Pastorale sociale e del lavoro e la parrocchia San Paolo di Cuneo.

E’ previsto il rilascio di un certificato di partecipazione, valido per il credito formativo scolastico.

Per iscrizioni e informazioni, basta collegarsi al link: https://forms.gle/fAYqyi119tgaT5ke6.