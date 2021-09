Resistem: serata di musica, libertà e impegno a Pradleves

Sabato 25 settembre, alle ore 21, presso gli spazi di Abrì, a Pradleves (Via V. Nazzari 3) si terrà Resistem, una serata che con musiche e letture proverà a riflettere sui temi della libertà, dell’impegno e dell’attivismo, al di là delle solite retoriche. Tutti noi siamo messi di fronte a scelte che sollecitano la nostra visione del mondo, la nostra idea di giustizia e di comune umanità e l’agire secondo i nostri ideali comporta spesso fatica, critiche e inevitabili momenti di euforia e scoraggiamento. Non si tratta di eroismo, al contrario, esistere è in qualche modo sempre anche r-esistere, agire, impegnarsi.

Durante la serata Nicola Lerda, accompagnato dalla sua chitarra proporrà brani del repertorio popolare e del cantautorato italiano e internazionale. Le musiche si alterneranno alle letture curate dal “Teatrino al forno del pane”, un’esperienza nata da un’idea di Giorgio Buridan, partigiano, scrittore e drammaturgo, che scelse la valle Grana per vivere gli ultimi anni della sua vita. La serata rientra nel progetto “C’è sempre una stella per te”, finanziato dalla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte e curato dall’associazione “Teatrino al forno del pane”. Ai partecipanti all’evento sarà offerta una consumazione. L’inizio della serata è previsto per le ore 21. Possibilità di apericena dalle 19 su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni contattare 3349285333 o progettostella.vallegrana@gmail.com