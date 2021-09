A Cuneo si inaugura l’autunno con un nuovo evento “Plastic free”

Il prossimo 26 settembre “Plastic free” continuerà la sua azione di pulizia ambientale a Cuneo.

La raccolta riprenderà da dove si era interrotta lo scorso giugno: con l’arrivo dell’autunno e delle temperature più sopportabili, ci si prepara ad un nuovo evento.

Le ultime tre raccolte avevano interessato la zona del parco Fluviale, dove oltre 200 persone risposero alla chiamata in azione per ripulire le sponde del fiume.

Nei precedenti eventi sono state raccolte diverse tonnellate di rifiuti tra plastica, indifferenziata, ferrosi e pneumatici così da rimettere in sesto gran parte della zona fluviale sino all’altezza di Cascina Costantino, da dove si riprenderà la prossima domenica.

Questa volta il ritrovo sarà direttamente nella zona di Cascina Costantino, nel cuore del Parco Fluviale (lato Gesso) dalla quale ci si sposterà nell’area interessata per iniziare la raccolta, sempre nel letto del fiume.

La scelta di optare nuovamente per questa area è dettata da una missione che ormai i referenti del territorio vogliono completare: rimuovere tutti i rifiuti presenti nei fiumi della città prima dell’arrivo dell’inverno e delle piene, che inevitabilmente porteranno tali rifiuti nel mare.

L’appuntamento è fissato di pomeriggio, alle ore 14. Come di consueto i sacchi per la raccolta saranno distribuiti in fase iniziale, mentre i guanti saranno a carico del volontario. La raccolta sarà gestita nel pieno rispetto dei protocolli e delle normative vigenti Anti-Covid.

L’ormai noto vivaio Roagna ha nuovamente accettato di ripagare la sensibilità ambientale dei cittadini con un albero autoctono che sarà piantumato il giorno della raccolta.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Per poter partecipare all'evento è necessario aderire all'iscrizione gratuita, accedendo a questo link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/26-sett-cuneo/

Si ricorda che per i minorenni (oltre l’iscrizione) è necessario scaricare il modulo aggiuntivo reperibile a seguito dell’iscrizione e consegnarlo agli organizzatori il giorno della raccolta.

Per unirsi al gruppo WhatsApp PLASTICFREE CUNEO e rimanere aggiornati sugli eventi accedere al link: https://chat.whatsapp.com/KSM5djvYk7F8iXsaCMKjt5

Per ulteriori informazioni: Flavia Faccia (3339834864), Silvia Ciaramella (3388107949), Carlotta Pellegrino (3484262789), Elisa Delpiano (3471003513), Nicol Baudino (3459366241).