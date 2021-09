A Rifreddo un questionario per l'attivazione del servizio del doposcuola

Su proposta di alcuni genitori dei bambini dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia, il comune di Rifreddo sta valutando di attivare un servizio di doposcuola per l'anno scolastico 2022/2023.

Sarebbe rivolto alla scuola elementare (ma in base alla partecipazione si valuterà se estenderlo anche alla scuola media) ed oltre ai bambini di Rifreddo potrebbero partecipare anche quelli dei paesi limitrofi.

L'idea sarebbe quella di creare un "Tempo Pieno scolastico" con servizio Pedibus (quindi accompagnamento dei bambini dall'uscita della scuola al locale in cui si svolgerà il doposcuola) ed eventualmente il servizio mensa. Inoltre, in base al numero degli aderenti, si cercherà di dividere il più possibile i bambini per fasce di età, in modo che sia il supporto per i compiti sia le attività complementari siano mirati e formativi pei i bambini partecipanti.

Per comprendere l'interesse da parte delle famiglie è, poi, stato creato un questionario “Google form” che potrà essere compilato dai genitori

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-e9thf_ewm8ivvpzb87SF5zmN58GpDq52vjru1KIGHOSFgg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0