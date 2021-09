A Mondovì e Savigliano continua la raccolta firme per il referendum "Sì, Aboliamo la caccia"

Il Comitato "Si Aboliamo la caccia" prosegue la sua campagna di sensibilizzazione e la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge 157/1992.

Il comitato questa settimana sarà presente sabato 25 settembre, nelle città di Mondovì e Savigliano, rispettivamente in corso Statuto, angolo via Marconi dalle 9 alle 12 e in piazza Santa Rosa 28 dalle 16 alle 20.

Le firme necessarie sono 500 mila firme e per questo proseguiranno in tutta la regione e in Italia gli appuntamenti con i gazebo del comitato. Tutte le date sono consultabili sulla pagina Facebook di "Si aboliamo la caccia".