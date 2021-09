Bra: il consiglio comunale discute il Dup

Al centro della seduta del Consiglio comunale, convocata per martedì 28 settembre 2021 alle 16.00 in presenza, ci saranno ancora i temi economici.



L’assemblea sarà infatti chiamata ad approvare, tra le varie proposte, tre variazioni al bilancio di previsione (di cui due già adottate in via d’urgenza dalla Giunta) e soprattutto il Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2021-23.



La seduta sarà visibile in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra, collegandosi a questo link.